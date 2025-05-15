Сегодня исполняется 70 лет дипломату, чрезвычайному и полномочному послу России в США (2017–2024 годы) Анатолию Антонову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов:

— Профессионал с большой буквы. Это, Анатолий Иванович, про Вас. Ваши дипломатические победы продолжают плодоносить, несмотря на тяжелейший международный климат. Даже где-то вопреки ему. Договор СНВ, который с российской стороны был подготовлен под Вашим руководством как главы делегации,— образец качественной договоренности, по-прежнему защищающей наши национальные интересы. Ваше глубокое знание проблем нераспространения ядерного оружия и Ваше неравнодушие к ним, я бы даже сказал — Ваша пассионарность, впечатляют и Ваших коллег в России, и Ваших оппонентов за рубежом. Ваш научный труд «Контроль над вооружениями: история, состояние, перспективы» — настольная книга каждого эксперта по международной безопасности. Вы были заместителем министра в двух мощных министерствах: иностранных дел и обороны; в тревожное время возглавляли Посольство России в США… но теперь в Вашем послужном списке новое достижение и, не побоюсь этого слова, новая большая ответственность. Профессор МГИМО — это ответственность за умы молодого поколения наших международников. И то, что на Ваших выступлениях там яблоку негде упасть, говорит само за себя. С юбилеем, дорогой Толя! Успехов и удачи!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»