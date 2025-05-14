Годовая прибыль Sony выросла на 18%

Сегодня, 14 мая, японская корпорация Sony представила отчетность за четвертый квартал и весь финансовый 2024 год, завершившийся в марте. В четвертом квартале выручка компании снизилась на 24%, составив ¥2,6 трлн ($18 млрд), чистая прибыль увеличилась на 5%, до ¥198 млрд ($1,4 млрд). Sony сообщила о росте квартальной выручки музыкального подразделения, а также кинопроизводства. При этом выручка игрового подразделения, одного из важнейших для Sony, снизилась. В частности, на 38% упали продажи игровых консолей PlayStation 5, составив 2,8 млн штук.

Годовая выручка Sony осталась на уровне предшествующего года, составив почти ¥13 трлн ($89 млрд). Чистая прибыль за год выросла на 18%, до ¥1,14 трлн ($7,8 млрд). Sony также заявила, что на ее деятельность повлияют введенные администрацией Дональда Трампа импортные тарифы — из-за этого прибыль компании, по ее собственным прогнозам, снизится в текущем году на 13%, а выручка — почти на 3%. Sony также сообщила о планах обратного выкупа акций на ¥250 млрд ($1,7 млрд) в течение года.

Квартальные результаты Sony оказались лучше прогнозов аналитиков, после публикации отчетности ее акции подорожали на внебиржевых торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже на 5,3%.

Яна Рождественская