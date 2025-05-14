Песков: распространие ядерного оружия не усилит безопасность Европы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что распространение ядерного оружия в Европе не обезопасит континент. Так он прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о готовности к диалогу о размещении своих самолетов с ядерными боеголовками в других странах Евросоюза.

«Распространение ядерного оружия на европейском континенте - это то, что не добавит, не добавит безопасности, предсказуемости и стабильности европейскому континенту»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Накануне Эмманюэль Макрон заявил, что, если европейцы хотят оставаться свободными, то «должны быть готовы вооружиться, проявить солидарность». Он также назвал условия размещения в странах ЕС французских самолетов с ядерным оружием: Франция не будет платить за безопасность других, размещение вооружений не нанесет ущерб безопасности страны, а последнее слово в использовании этого оружия всегда будет за французским президентом.

Лусине Баласян