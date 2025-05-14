Суд обязал главу ЕК раскрыть переписку с гендиректором Pfizer о закупке вакцин

Суд Европейского союза (CJEU) отменил решение по доступу к переписке главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой. ЕК отклонила запрос The New York Times (NYT) на предоставление сообщений, в которых обсуждали крупную сделку по закупке вакцин от COVID-19. NYT подала иск в 2023 году, заявив, что госпожа фон дер Ляйен необоснованно отказала в публикации ее смс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Thys / Pool Photo / AP Фото: John Thys / Pool Photo / AP

CJEU напомнил, что по закону Евросоюз (ЕС) обязан предоставлять право на публичный доступ к документам, хранящимся в его учреждениях. Суд постановил, что ЕК «не сумела правдоподобно объяснить», почему она сочла, что эти текстовые сообщения не содержали важной информации. Суд пришел к выводу, что NYT представила доказательства, описывающие существование переписки между главой ЕК и гендиректором Pfizer «в контексте закупки ЕК вакцин у этой компании во время пандемии COVID-19». Истцу также удалось «опровергнуть презумпцию несуществования и отсутствия запрошенных документов», отмечает суд.

«ЕК не может просто заявить, что у нее нет запрошенных документов, а должна предоставить достоверные объяснения, позволяющие общественности и суду понять, почему эти документы не могут быть найдены. Комиссия... не дала правдоподобного объяснения, оправдывающего отсутствие документов. Более того, ЕК не уточнила, были ли удалены запрошенные текстовые сообщения, и если да, то намеренно ли или автоматически»,— сказано в решении суда (.pdf).

В 2021 году гендиректор Pfizer в интервью NYT рассказал об смс-переписке с Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой они установили «глубокое доверие», способствовавшее крупной сделке. В том же году ЕС договорился о покупке до 1,8 млрд доз вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19. В СМИ сделка оценивалась в сумму от €20 млрд до €71 млрд. При этом согласование контракта госпожа фон дер Ляйен проводила еще до того, как закончились клинические испытания вакцины.

Подробности — в материале «Ъ» «С Урсулы фон дер Ляйен срывают покровы».