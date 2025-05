С Урсулы фон дер Ляйен срывают покровы

В среду, 14 мая суд Европейского союза (Court of Justice of the European Union, CJEU) вынесет решение по скандальному делу, известному как Pfizergate. Оно связано с секретной перепиской главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с гендиректором фармацевтической компании Pfizer по поводу вакцин от COVID-19. Возможное решение суда о нарушении политиком принципа транспарентности ослабит позиции главы ЕК, которая, вступая во второй срок пребывания на этом посту, обещала строго придерживаться этого принципа, работать честно и эффективно. Кроме того, в этом случае СМС-переписка госпожи фон дер Ляйен с главой Pfizer будет признана официальным документом, подлежащим огласке.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Markus Schreiber / AP

С начала своего второго срока у руля главного исполнительного органа Евросоюза в декабре 2024 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже не раз подвергалась критике — то за авторитарный стиль руководства, то за отступление от обязательств по защите окружающей среды.

На этот раз фон дер Ляйен попала под огонь критики уже за вероятное нарушение принципа транспарентности, защищать который публично обещала всего несколько месяцев назад.

Уже в эту среду, 14 мая, суд ЕС должен решить, нарушила ли глава ЕК этот краеугольный принцип в ходе истории, которая впоследствии получила название Pfizergate. Начало ей было положено интервью гендиректора компании Pfizer Альберта Бурлы в апреле 2021 года газете New York Times. В нем он вскользь рассказал о СМС-переписке с фон дер Ляйен (тогда шел ее первый срок на посту главы ЕК), в ходе которой им удалось установить «глубокое доверие», способствовавшее успешным переговорам о крупной сделке по вакцинам между фармкомпанией и Брюсселем.

Уже месяц спустя руководство ЕС подписало соглашение о покупке до 1,8 млрд доз вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19. Общая сумма сделки так и осталась не до конца ясной: в разное время в СМИ фигурировали суммы от €20 млрд до €71 млрд, хотя чаще всего писали о том, что на закупку вакцин из бюджета ЕС ушло €35,8 млрд. Но в любом случае это стало крупнейшей сделкой из всех, заключенных Брюсселем в сфере здравоохранения. При этом согласование параметров будущего контракта фон дер Ляйен проводила еще до того, как были завершены клинические испытания вакцины.

В оправдание главы ЕК можно сказать, что на тот момент у нее не было особого выбора. Во-первых, пойти на централизованную закупку вакцин для нужд всего ЕС Брюсселю пришлось на фоне отчаянных попыток отдельных стран—членов ЕС скупить все доступные в мире вакцины самостоятельно и исключительно для национальных нужд. А во-вторых, лишь Pfizer поручился, что произведет и поставит достаточное для всего ЕС количество вакцин. Другие производители — AstraZeneca и Moderna — практически сразу признали невозможность поставок в необходимых Брюсселю объемах, российский же препарат Sputnik и китайскую вакцину Sinopharm в Европе не стали рассматривать по политическим мотивам.

Тем не менее Урсулу фон дер Ляйен заподозрили в сговоре с господином Бурлой при заключении контракта на закупку вакцин от коронавируса.

Да и она сама подлила масла в огонь, когда отказалась подтвердить сам факт переписки с главой Pfizer. Потом Брюссель все-таки признал, что такой обмен текстовыми сообщениями между фон дер Ляйен и Бурлой был, но продолжил юлить, отказываясь обнародовать переписку и заявляя, что речи о заключении контракта в ней не шло.

«Комиссия никогда не отрицала обмен текстовыми сообщениями с генеральным директором Pfizer. В то время, когда мир переживал тяжелую пандемию, многие лидеры регулярно общались с генеральными директорами фармацевтических компаний»,— гласило одно из заявлений ЕК на сей счет.

Еще одним отягчающим обстоятельством для Еврокомиссии стал тот факт, что в 2021 году госпожа фон дер Ляйен явно переусердствовала с объемами, на которые были подписаны контракты. К концу 2023 года странам ЕС пришлось выбросить как минимум 215 млн доз вакцины от коронавируса на €4 млрд, закупленных в разгар пандемии, но так и не использованных до истечения срока их годности.

Первыми призвать главу ЕК к ответственности за волюнтаристское решение по вакцинам попытались в Бельгии. Истцом выступил бельгийский лоббист Фредерик Бальдан, обвинивший госпожу фон дер Ляйен в превышении полномочий. Позднее к его иску присоединились власти Венгрии и Польши, хотя последняя отозвала свои требования после возвращения к власти Дональда Туска.

После того как суд в Льеже признал неприемлемым уголовное дело в отношении Урсулы фон дер Ляйен, в дело вступили уже следователи Европейской прокуратуры (ЕП), открывшие в апреле 2024 года собственное расследование в отношении главы ЕК.

Как указывалось, правоохранители «проверяют факты вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов». Но это дело притормозилось из-за споров относительно того, обладает ли ЕП компетенцией оценивать, совершила ли Еврокомиссия какие-либо правонарушения при ведении переговоров с Pfizer.

Параллельно с этим историю вокруг противоречивой сделки рассматривал и Европейский суд справедливости (ECJ), который является высшим апелляционным судом ЕС и входит в структуру CJEU. Летом прошлого года его судьи признали, что Еврокомиссия не предоставила достаточный доступ к соглашениям о покупке вакцин, и сочли решение исполнительной власти опубликовать только отредактированные версии контрактов содержащим нарушения.

Если сейчас CJEU признает еще и нарушение принципа транспарентности Еврокомиссией, которой поручено обеспечивать соблюдение законов ЕС, включая этот самый принцип, это станет весьма серьезным репутационным ударом лично для Урсулы фон дер Ляйен. А кроме того, такое решение развенчает нынешней аргумент брюссельской бюрократии, что переписка в телефоне (будь то СМС или сообщения в мессенджерах) не является официальным документом, подлежащим огласке во имя принципа прозрачности.

Наталия Портякова