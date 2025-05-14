Обвал скалы в Дагестане прервал сообщение с 53 селами горного района

Обвал скальной породы на автодорогу республиканского значения Гуниб—Цуриб на границе с Гунибским районом близ села Куллаб оставил без дорожного сообщения 53 населенных пункта Чародинского района, сообщило Главное управление МЧС России по Дагестану.

В отрезанных обвалом селах проживают 14 тыс. человек. На расчистку дороги выехала бригада дорожного эксплуатационного предприятия, уточнили в спасательном ведомстве.

По сообщению «Дагестанавтодора», к месту обрушения крупнообломочных валунов скальной породы верхового откоса перебрасывается тяжелый гусеничный экскаватор. «Для обеспечения проезда автотранспорта требуется предварительное рыхление негабаритных валунов с привлечением специализированной организации»,— говорится в сообщении. Ориентировочное время открытия дороги не уточняется.

Обвал скальной породы на автомобильной дороге республиканского значения произошел и в Агульском районе республики. Там движение легкового автотранспорта организовано в объезд. Для грузового транспорта проезд временно закрыт. Проведение работ, уточнили в дорожном предприятии, усложнено продолжающимся камнепадом.

Юлия Рыбина, Махачкала