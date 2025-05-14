ЗАГС Новороссийска назвал редкие имена новорожденных в 2025 году

В I квартале 2025 года в Новороссийске зарегистрировано 751 новорожденных детей. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в отделе записи актов гражданского состояния (ЗАГС) города Новороссийска управления ЗАГС Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

«При регистрации рождения родители чаще всего выбирают следующие имена для своих малышей: Анна, Варвара, Мария, Мирослава, Мия, София для девочек; Александр, Артем, Марк, Мирон, Михаил для мальчиков. Редкие и необычные имена: Аким, Арон, Гордей, Евсей, Кантемир, Рафаэль, Якья (мальчики), Алетта, Арбелина, Астерия, Вирсавия, Каталея, Рада, Сумайя, Элен (девочки)»,— рассказала начальник отдела ЗАГС Новороссийска Елена Шевцова.

В I квартале 2025 года произведена государственная регистрация 455 записей актов о заключении брака и 345 записей актов о расторжении брака, выдано 812 повторных свидетельств и 1,4 тыс. справок. Чаще всего жители Новороссийска обращаются в ЗАГС за повторными свидетельствами о рождении, справками o заключении брака или его отсутствии.

Алена Воробьева