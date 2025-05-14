Трамп: Китай согласился открыть рынок для товаров из США

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров в Женеве заявил, что Китай согласился открыть рынок для американских товаров. Об этом господин Трамп рассказал на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.

«Мы достигли прорыва в переговорах с Китаем — отличная сделка. Китай согласился открыть рынок для Соединенных Штатов. Осталось согласовать детали»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

11 мая в Женеве завершились торговые переговоры между США и Китаем. По их итогам Вашингтон и Пекин достигли соглашения о сокращении торгового дефицита. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн также сообщил о прогрессе. По его словам, в будущем группы переговорщиков США и КНР по тарифам будут находиться в регулярном контакте.

В начале апреля США увеличили размер пошлин на все китайские товары до 145%. Китай в ответ ввел 125-процентные тарифы на американские товары. Bloomberg писало, что на переговорах в Женеве США обсудят с Китаем снижение пошлин до 60% и ниже.