Умер «самый бедный в мире» экс-президент Уругвая Хосе Мухика

Умер экс-президент Уругвая Хосе Мухика, которого называли самым бедным главой государства в мире. Об этом сообщил нынешний президент Уругвая Яманду Орси в соцсети X. Ему было 89 лет.

У Хосе Мухики был диагностирован рак пищевода, спустя время метастазы поразили и другие органы. В начале года он отказался от лечения и попрощался с гражданами своей страны.

Господина Мухику называли «el presidente ms pobre» — «самый бедный президент». На момент избрания президентом его единственным имуществом был Volkswagen Beetle 1987 года. Занимая пост президента, он продолжал жить в скромном сельском доме. Почти всю зарплату он отдавал на благотворительность, оставляя себе лишь десятую часть.