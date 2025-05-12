Заключен под стражу участник нападения на полицейских в Махачкале

Советский райсуд Махачкалы заключил под стражу до 5 июля одного из участников нападения на полицейских, совершенного в столице Дагестана 5 мая.

Жителю Махачкалы 2000 года рождения, имя которого не называется, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 166 (угон без цели хищения), ст. 222 (незаконный оборот оружия) и ст. 226 (хищение оружия) УК РФ.

Согласно поступившим в суд материалам, обвиняемый вместе с другим участником преступления, вооружившись ножами, напали на сотрудников ДПС и, завладев их служебным огнестрельным оружием, скрылись на угнанном патрульном автомобиле, а затем открыли стрельбу по полицейским.

Соучастник нападения был ликвидирован при захвате, а от пуль преступников погибли два сотрудника МВД.

Сам обвиняемый был ранен и до сих пор находился в медицинском учреждении. Его присутствие в зале суда во время избрания меры пресечения было обеспечено по видеосвязи, следует из видео, распространенного пресс-службой судов общей юрисдикции Дагестана.

Подробности инцидента — в материале «Ъ» «Полиция разбудила "спящую ячейку"».

Юлия Рыбина, Махачкала