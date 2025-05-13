Сотрудники МЧС защищают от пожара город Циолковский у космодрома Восточный

В Свободненском районе Амурской области произошел пожар в лесном массиве. Специалисты МЧС России тушат огонь и защищают город Циолковский рядом с космодромом Восточный. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Огонь быстро распространяется из-за ветра в сухую погоду. «Растительность горит на 8 км по фронту»,— говорится в заявлении. На месте работают более 70 человек с применением свыше 20 единиц техники.

Глава города Виталий Брижатый сообщил «РИА Новости», что возгорание рядом с жилым микрорайоном Звездный уже потушено, сейчас огонь распространяется к федеральной трассе. Угрозы Циолковскому нет, уточнил господин Брижатый. По его словам, возгорание началось сегодня, 13 мая, в 5:00 по местному времени (23:00 мск 12 мая). Сил и средств для тушения хватает.

Космодром Восточный находится в 19 км от закрытого административно-территориального образования Циолковский. На территории Амурской области действует особый противопожарный режим.