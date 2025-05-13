От Килиана Мбаппе потребовали расплаты

Сильнейший футбольный клуб Франции — ПСЖ — потребовал взыскать с сильнейшего футболиста страны Килиана Мбаппе €98 млн. Руководство парижской команды, как сообщает AFP, подало иск в суд французской столицы с требованием взыскать со своего бывшего форварда, ныне выступающего за мадридский «Реал», означенную сумму. В иске ПСЖ также требует отменить ранее наложенный арест на счета клуба, случившийся именно в результате спора с Мбаппе. Игрок полагает, что ему недоплатили €55 млн. В команде уверены, что доказательств этому нет, и считают, что нападающий своими действиями нанес ущерб парижанам, который и должен компенсировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юристы ПСЖ полагают, что Килиан Мбаппе нанес урон клубу тем, что постоянно откладывал решение о продлении контракта, а в итоге перешел в «Реал»

Фото: Albert Gea / Reuters Юристы ПСЖ полагают, что Килиан Мбаппе нанес урон клубу тем, что постоянно откладывал решение о продлении контракта, а в итоге перешел в «Реал»

Фото: Albert Gea / Reuters

История противостояния форварда «Реала» Килиана Мбаппе и его бывшей команды ПСЖ получила свежий импульс. ПСЖ подал иск в суд Парижа с требованием взыскать с Мбаппе €98 млн. Так парижане отреагировали на поражения в предыдущих инстанциях в споре с Мбаппе. Стоит, правда, отметить, что ни одна из означенных инстанций не была, собственно, судебной: до сих пор спор рассматривался дисциплинарными структурами спортивных организаций — в частности, Профессиональной футбольной лигой Франции (LFP). Так что можно считать, что ПСЖ вывел диспут с Мбаппе на новый, более солидный уровень.

Суть спора игрока и его бывшего клуба вроде бы проста. Килиан Мбаппе, выступавший за ПСЖ с 2017 по 2024 год (летом прошлого года он перебрался в «Реал» на правах свободного агента), полагает, что парижане задолжали ему €55 млн. Сумма сложилась в первую очередь из €36 млн, недоплаченных ему в виде подписного бонуса (его общий размер превышал €100 млн), а также зарплаты за последние три месяца, проведенные в парижской команде, плюс бонусов за отдельные достижения, прописанные в контракте.

Руководство ПСЖ, не желавшее отпускать нападающего и предлагавшее ему продление контракта, естественно, было крайне недовольно поведением игрока. Именно поэтому оно столь жестко продемонстрировало неприятие его требований.

Как бы то ни было, а разбиравшие спор инстанции встали на сторону футболиста. В октябре прошлого года юридический комитет LFP сообщил, что ПСЖ обязан выплатить Мбаппе означенные €55 млн. Решение было вынесено всего через несколько дней после того, как Мбаппе внезапно столкнулся с подозрениями в изнасиловании.

Историю о том, что Мбаппе, решивший провести с друзьями выходные в Стокгольме, вступил в связь с некой особой помимо ее воли, поведали шведские издания Aftonbladet и Expressen. Форварду, впрочем, без проблем позволили покинуть Швецию. А сам он тогда заявил, что скандал всплыл «очень удобно», всего за пару дней до рассмотрения в Федерации футбола Франции (FFF) его спора с ПСЖ. Продолжения история с «изнасилованием» пока так и не получила. Попытка парижан опротестовать вердикт в FFF ничего не дала. Федерация вообще не стала рассматривать заявление ПСЖ, сославшись на то, что клуб пропустил десятидневный срок на подачу апелляции. После этого адвокатам Мбаппе было вроде бы нетрудно добиться судебного решения о наложении в виде обеспечительных мер ареста на оспариваемую сумму на счетах ПСЖ. Но тут все получилось не очень удачно.

С одной стороны, €55 млн — не самая вроде бы внушительная сумма для ПСЖ, владельцем которого является Qatar Sports Investments (структура, подконтрольная властям Катара). С другой, это цена топового футболиста, который мог бы усилить ПСЖ. Так что добровольно ПСЖ их точно не отдаст. Не удивительно, что, как сообщил один из адвокатов Мбаппе Тома Кле, реально арестовать удалось только €14 млн. «Где деньги? Арест средств — сложная вещь. Банки не хотят идти на сотрудничество,— приводит слова юриста портал Allfootball.com.— Но ведь мы боремся с целым государством!»

Обращение ПСЖ в суд потенциально может и вовсе лишить Мбаппе денег, которые он считает своими. По мнению адвоката ПСЖ Тома Аззаро, «игрок вообще не доказал, что клуб ему что-то должен».

Другой юрист клуба, Рено Семерджян, добавил, что ПСЖ полагает, что именно Мбаппе должен денег команде. Дескать, он нанес ей урон, поскольку постоянно откладывал решение о продлении контракта, который в итоге не продлил. «Наша цель не в том, чтобы непременно получить с него €98 млн. Наша цель в том, чтобы показать, что это он нам должен и что его требования не имеют под собой законных оснований»,— приводит слова юриста AFP.

Александр Петров