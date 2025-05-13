Бывшей новосибирской судье смягчили приговор по делу о взятке

Коллегия Новосибирского областного суда смягчила наказание бывшей мировой судье Марине Сальниковой по делу о коррупции. Ей снизили срок заключения с 11,5 лет до восьми лет, сумму штрафа — с 12 млн руб. до 9 млн руб., рассказал «Ъ-Сибирь» прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирский области Константин Бабенко, добавив, что сторона обвинения требовала оставить приговор в отношении экс-судьи без изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области

Как указывается в материалах следствия, в 2022 году мировой судье Марине Сальниковой поручили вести дело о незаконной охоте. Обвиняемый, житель Омской области, застреливший на охоте косулю, неоднократно не являлся на заседания. После этого судья заочно изменила ему меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу и объявила в федеральный розыск.

Согласно версии СКР, судья через адвоката потребовала от обвиняемого в браконьерстве 3 млн руб. за отмену ареста и прекращение дела. В марте 2023 года судья получила от адвоката первую часть взятки в размере 1,5 млн руб. Ее действия зафиксировали сотрудники УФСБ.

В сентябре 2023 года глава СКР Александр Бастрыкин получил в Высшей квалификационной коллегии судей согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Марины Сальниковой. В начале 2025 года ей вынесли приговор.

Илья Николаев