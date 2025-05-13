«Эталон» вышел из совместного предприятия с тюменской «Страной девелопмент»

Группа «Эталон» вышла из совместного предприятия с тюменский застройщиком «Страна девелопмент». Как сообщает издание «Ведомости», компании приняли решение реализовывать жилой проект в Тюмени по отдельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в 2022 году московская группа компаний «Эталон» выкупила 50% доли в ООО «Страна Эталон» — предприятии, созданном совместно с ГК «Страна Девелопмент» для реализации проектов в Тюмени. Ввод совместного жилого проекта в эксплуатацию был намечен на 2026 год. Также заявлялось, что в течение пяти лет (с 2022 года) объем совместного портфеля реализуемых проектов должен достичь не менее 800 тыс. кв. м.

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 17 апреля этого года ООО «Эталон-регионы» более не является учредителем ООО «Специализированный застройщик "Страна-Эталон"» (зарегистрировано в Тюмени). Московская группа компаний продала свою 50% долю в ООО «СЗ "Страна-Эталон"». По данным издания, на балансе компании находятся 11,8 га земли возле аэропорта Плеханово, где планировалось строительство жилого квартала «Юнион». В пресс-службе ГК «Эталон» «Ъ-Урал» подтвердили данную информацию, представители «Страны Девелопмент» отказались от комментариев.

«Группа "Эталон" и "Страна Девелопмент" приняли решение о разделении проекта ЖК "Юнион" ("Союз", у аэропорта Плеханово. — "Ъ-Урал"), в рамках которого объекты 1-й и 2-й очереди остаются за "Страной Девелопмент", а участки со следующими очередями отходят Группе "Эталон"»,– прокомментировали «Ъ-Урал» в ГК «Эталон».

Мария Игнатова