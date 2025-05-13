Площадь пожаров в Забайкалье превысила 500 тыс. га

В Забайкальском крае, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 13 мая действует 40 лесных пожаров на площади 518,4 тыс. га. Кроме того, в регионе зарегистрировано еще два возгорания на землях Минобороны общей площадью около 6,2 тыс. га. По информации краевого правительства, в тушении задействовано 232 единицы техники, около 1,7 тыс. человек из состава «Забайкаллесхоза» и еще 700 специалистов из других регионов.

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С помощью фотоловушек и патрулей выявлен 91 виновный в возникновении лесных пожаров, из них 39 — несовершеннолетние. К административной ответственности привлечены 35 человек, возбуждено также 22 уголовных дела.

В регионе принято решение с 11 по 18 мая проводить массовые молебны о ниспослании дождя по благословению митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского Димитрия. Он обратился к жителям края с просьбой читать молитвы, текст которых размещен на сайте епархии. Митрополит при этом добавил, что «молебен сам по себе не дает гарантии появления дождя».

Влад Никифоров, Иркутск