Главу Минпромторга Новосибирской области заподозрили в превышении полномочий

В отношении министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова возбудили дело о превышении полномочий (пп. «в», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в период с мая 2023 года по январь 2024-го он уменьшил количество товаров, подлежащих поставке по госконтракту, и незаконно произвел обществу с ограниченной ответственностью (ООО) оплату на 95 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минпромторг НСО Фото: Минпромторг НСО

В отношении руководителей ООО возбуждено дело о мошенничестве. Их имена в пресс-релизе областной прокуратуры не названы. Задержан ли министр, неизвестно. В ведомстве уточнили, что уголовное дело было возбуждено по результатам материалов прокурорской проверки.

Андрей Гончаров в апреле 2005 года был избран в совет депутатов Новосибирска. Возглавлял комиссию по городскому хозяйству, также входил в комиссию по научно-производственному развитию и предпринимательству города. В 2009 году был назначен первым замглавы администрации Кировского района, в января 2014 года стал главой района. С 1 февраля 2019 года по распоряжению губернатора Новосибирской области занимает пост главы областного Минпромторга, сообщается на его сайте.