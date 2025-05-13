Солнечная и прохладная погода установится в Петербурге 13 мая благодаря циклону

Северная периферия циклона, выходящего с юга в центральные области европейской части России, окажет влияние на погоду в Петербурге 13 мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

До города на Неве дождевые облака не дотянутся, солнце продолжит прогревать прохладные воздушные массы. Столбики термометров покажут 13-15 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы. Дожди придут в Петербург только 14 мая, в этот день в городе будет немного прохладнее, воздух прогреется всего до 11-13 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в последние выходные весны, 31 мая, для посетителей вновь станет доступен внутренний сад при Мариинском дворце. Режим работы сохранится прежним: по выходным с 11:00 до 19:00.

Андрей Маркелов