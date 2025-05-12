Внутренний сад Мариинского дворца откроют для посетителей 31 мая

В последние выходные весны, 31 мая, для посетителей вновь станет доступен внутренний сад при Мариинском дворце. Режим работы сохранится прежним: по выходным с 11:00 до 19:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Бельский / Telegram-канал Фото: Александр Бельский / Telegram-канал

Как сообщил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, в этом сезоне гостей ждет насыщенная культурная программа. В нее войдут мастер-классы, тематические экскурсии, литературные встречи и музыкальные выступления.

Торжественное открытие начнется с художественного мастер-класса «Рисуем лето» под руководством Валерии Лошак. Также запланированы лекция «В начале жизни: детство в Петербурге в начале ХХ века» и экскурсии по саду, сопровождаемые джазовыми импровизациями.

Напомним, в прошлом году проект уже успешно объединял образовательные и развлекательные форматы — от выставок и лекций до поэтических вечеров и джазовых концертов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце мая, ко Дню города, в центре Петербурга также откроется для посещения сад-трансформер на Исаакиевской площади у Мариинского дворца.

Валерия Мальцева