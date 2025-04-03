Тюменская область вошла в топ-5 регионов в рейтинге качества городской среды

Тюменская область заняла четвертое место в общероссийском рейтинге индекса качества городской среды за 2024 год, сообщил губернатор Александр Моор. Регион набрал 255 баллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица Дзержинского в Тюмени

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Улица Дзержинского в Тюмени

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рейтинг составляется Минстроем России по 36 ключевым показателям: оцениваются работы по благоустройству, безопасности, доступности инфраструктуры, экологической обстановке и другим. За последние годы все города Тюменской области значительно улучшили свои позиции — в 2018 году общий индекс региона составлял 192 балла.

Тюмень показала самые высокие результаты по области, поднявшись с 212 баллов в 2018 году до 276 в 2024 году. Тобольск набрал 275 баллов, Ишим — 271, Ялуторовск — 218, Заводоуковск — 237. Кроме того, по итогам 2024 года столица региона оказалась на второй позиции в категории «Крупные города». Тобольск занял четвертое, а Ишим — шестое место в категории «Средние города».

Индекс качества городской среды в регионе растет благодаря проектам благоустройства, в том числе тех, которые реализуются по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». «Только за последние пять лет по этой программе выполнен большой объем работ: преобразились 79 дворовых территорий и 33 общественных пространства. В 2025 году в регионе будут реализованы еще семь проектов благоустройства»,— рассказал Александр Моор.

Напомним, на благоустройство семи общественных территорий в Тюменской области направят 141,8 млн руб. по субсидии для реализации программ формирования современной городской среды. План включает пять объектов в Тюмени, один в Тобольске и один в Ишиме.

Ирина Пичурина