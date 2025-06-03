«Наша амбиция — войти в тройку крупнейших бигтехов России»

МТС объединила все IT-бизнесы группы в единую вертикаль под брендом MTC Web Services (MWS). Компания нацелена на B2B-рынок, который по итогам 2024 года оценивается в 400 млрд руб.: это рынки облаков, AI, данных, сервисов для совместной работы, DevOps. За счет синергии разных сервисов и новых инвестиций MWS планирует стать лидирующей технологической компанией в РФ. Об этих и других планах, а также о последних трендах на рынке “Ъ” рассказал CEO MWS Cloud и вице-президент по развитию инфраструктуры МТС Игорь Зарубинский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Зарубинский, CEO MWS Cloud

Фото: предоставлено пресс-службой МТС Игорь Зарубинский, CEO MWS Cloud

Фото: предоставлено пресс-службой МТС

— В конце 2024 года МТС объявила об объединении всех своих ключевых IT-активов в единую компанию МТС Web Services. Зачем это было сделано?

— Это решение было продиктовано тенденциями на рынке. Еще несколько лет назад у российских компаний были разрозненные потребности: виртуальная инфраструктура, SaaS-сервисы, AI-сервисы. Однако за прошедшие годы задачи бизнеса изменились. Теперь им нужны сложные комплексные проекты и решения «под ключ».

Для того чтобы предоставлять им такие сервисы, компания должна обладать собственным облаком, AI-сервисами, Big Data и цифровыми платформами. Это приводит к необходимости объединять разные направления бизнеса в бигтехи, которые могут закрыть любую потребность бизнеса «под ключ». По этому пути сейчас идет МТС Web Services.

— Какие ключевые технологические активы входят в новую компанию, а какие, возможно, еще войдут в перспективе?

— В MWS уже вошли все ключевые активы МТС в области информационных технологий: МТС Digital, МТС Cloud, Big Data МТС, MTS AI, Visionlabs. На данный момент основной этап формирования IT-компании из активов МТС закончен. В будущем посредством M&A, в компанию могут войти другие бизнес-юниты.

— Какие это могут быть компании?

— Мы смотрим на компании, максимально комплементарные нашим активам: это и облачные провайдеры, и компании, занимающиеся разработкой AI-решений, а также компании разрабатывающие передовые технологии.

— Сколько сервисов сейчас входит в периметр IT-холдинга MWS?

— В рамках объединенной компании мы предоставляем более 100 сервисов. В основном это облачные сервисы, бизнес-платформы для решения различных задач бизнеса и AI-сервисы.

— Можно ли вас назвать новым игроком на IT-рынке в каком-то смысле?

— Думаю, нас можно назвать новым игроком на рынке бигтехов. Этот рынок еще формируется, и у нас есть амбиция стать крупнейшим игроком на нем. Мы также впервые выводим на рынок ИТ-платформы нового поколения.

— Вы сказали, что у компаний появился запрос на решение сложных задач «под ключ». Можете привести пример таких задач? И с помощью каких сервисов они решаются?

— Одним из таких примеров является MWS GPT. Это облачная B2B-платформа для одновременной работы с разными LLM. В ее основе лежит агентская архитектура: любая модель может выступать в роли AI-агента. С помощью платформы можно получить доступ как к опенсорсным LLM, так и к моделям МТС, либо развернуть собственную LLM для инференса в закрытом контуре. Так вот, вывести этот сервис на рынок без синергии облака и платформы МТС — The Platform — было бы очень трудно. Коллеги разрабатывали этот сервис внутри МТС для собственных нужд, а благодаря виртуальной инфраструктуре мы смогли вывести его на рынок и продавать через облако.

Еще одним хорошим кейсом является установка бизнес-платформ или AI-сервисов в периметре заказчика. К примеру, компания по внутренним политикам не может использовать сервисы в публичном облаке. Мы устанавливаем для нее ПАК в закрытом периметре, разворачиваем поверх него платформу контейнеризации приложений, а далее устанавливаем готовые к работе «из коробки» AI-сервисы или бизнес-платформы. В итоге компания получает «под ключ» готовое к работе решение, которое находится в ее периметре.

— Как бы вы оценили в целом объем B2B-решений в сфере IT сейчас, есть ли у вас свой прогноз его роста?

— Если говорить про целевой для MWS B2B-рынок, то по итогам 2024 года он превышал 400 млрд руб. Это рынки облаков, AI, данных, сервисов для совместной работы, DevOps.

— Какие у MWS амбиции на B2B-рынке?

— Наша амбиция — войти в тройку крупнейших бигтехов России и занять лидирующие позиции на ИТ-рынке B2B.

— За счет чего вы планируете этого добиться?

— Как я уже сказал, благодаря синергии разных активов MWS мы вывели на рынок целый ряд новых сервисов. В первую очередь это сервисы, которые разрабатывались внутри МТС: платформа для работы с LLM — MWS GPT, NoCode-инструмент для совместной работы и автоматизации бизнес-процессов — MWS Tables, платформа для интеграции высоконагруженных систем в разнородных IT-ландшафтах — MWS OctAPI. А в ближайшее время мы запустим линейку сервисов для работы с данными — MWS Data.

Еще одним ключевым запуском для нас стала MWS Container Platform — платформа, объединяющая Kubernetes, DevOps-практики, инструменты ИИ и управления данными. Система нацелена на решение ключевых проблем корпоративной IT-инфраструктуры: на 70% ускоряет выпуск новых приложений, а за счет автоматизации развертывания, обновления и масштабирования кластеров снижает нагрузку на IT-команды на 40%.

— Облака — крупнейший источник выручки MWS?

— Да, облачный бизнес в силу того, что он появился в МТС раньше, чем другие направления IT-вертикали, на данный момент является крупнейшим. По итогам первого квартала выручка облачного бизнеса MWS увеличилась на 34%, а число наших клиентов выросло на 14%. Однако мы рассчитываем, что новые направления, которые мы сейчас активно выводим на рынок, в ближайшие годы догонят его по объему.

— Сколько облачных платформ предоставляет холдинг, как менялось их количество?

— За последний год число облачных платформ MWS увеличилось с одной до четырех. Мы продолжаем разрабатывать нашу собственную публичную облачную платформу MWS Cloud Platform, в июле на рынок выйдет наша платформа Enterprise-уровня TXP Platform.

— Сколько МТС Web Services планирует проинвестировать в развитие облачных сервисов?

— В 2025–2026 годах мы планируем проинвестировать в развитие облачных сервисов и ЦОДов десятки миллиардов рублей. Это будут инвестиции в строительство дата-центров, закупку оборудования для виртуальной инфраструктуры, запуск новых продуктов и усиление команды.

— В прошлом году вы анонсировали начало создания собственной облачной платформы. Что она собой представляет? Как продвигается эта работа? Есть ли уже какие-то результаты?

— Важно, что нам удалось собрать одну из лучших команд инженеров на российском рынке. Это как выходцы из МТС, так и те, кто пришел к нам из ведущих IT-компаний России и мира. С начала работы над платформой численность команды разработчиков выросла более чем вдвое и превысила 400 человек.

Сама платформа представляет собой экосистему инфраструктурных и сетевых сервисов, инструментов для хранения и обработки данных, PaaS-сервисов и решений. В основе лежат наши собственные технологии виртуализации вычислительных мощностей и сетевой инфраструктуры. Она не зависит от вендоров и сторонних технологий. Мы полностью управляем всем циклом разработки: от оборудования, каналов связи и дата-центров до кода. Платформа включает в себя единую систему безопасного управления доступом и биллинг, а также предоставляет удобные интерфейсы управления и автоматизации: веб-консоль, API, CLI и Terraform.

Первый сервис платформы — объектное хранилище — уже запущен. На него сейчас переходят первые компании. Также в начале июня мы запустили в режиме превью инфраструктурные и сетевые сервисы платформы. Это Compute — виртуальные машины и диски, VPC — виртуальные облачные сети, а также ряд вспомогательных сервисов. Кроме того, с июня мы интегрировали в облачную платформу наш собственный сервис быстрой доставки контента CDN.

— Чем будет выделяться новая платформа TXP Platform, которая выйдет в июле?

— Это будет платформа Enterprise-уровня. В ней будет более 20 облачных сервисов, среди которых автомасштабируемая инфраструктура, сетевые сервисы, а также системы управления базами данных и Kubernetes. Все сервисы платформы будут взаимно интегрированы между собой и сервисами мониторинга. Для повышения отказоустойчивости они будут развернуты в двух геораспределенных ЦОДах. Это точно будет одна из лучших облачных платформ на рынке. Ее запуск позволит нам занять лидерские позиции не только на рынке инфраструктуры, но и на рынке платформенных сервисов.

— Как рывок в области развития ИИ уже повлиял на вашу работу и ваши продажи? Как развитие ИИ будет влиять на облачный рынок в ближайшее время?

— Благодаря развитию искусственного интеллекта значительно увеличился интерес к виртуальной инфраструктуре с GPU-ускорителями. Это стало одним из основных драйверов облачного рынка в последние годы. К примеру, продажи виртуальной инфраструктуры с GPU в нашем облаке в конце 2024 года выросли почти в четыре раза. В связи с растущим спросом мы почти в четыре раза увеличили мощности нашего облака с GPU.

Однако просто облако с GPU уже стало комодити (сервис, не дифференцированный от других.— “Ъ”). Теперь бизнесу требуются более сложные решения для работы с искусственным интеллектом. Те компании, которые смогут предложить рынку данные услуги, будут и дальше расти в среднем выше рынка.

— Что это за сервисы? Вы их предоставляете?

— Это различные MLOps-продукты: платформы для обучения моделей, инференса, мониторинга и управления жизненным циклом ИИ-систем. В MWS мы предоставляем полный набор таких инструментов в рамках направления «ИИ-облако», позволяя клиентам запускать и масштабировать свои AI-решения от эксперимента до продакшна.

При этом мы не делаем ставку на универсальную ML-платформу, одинаковую для всех. Вместо этого мы создаем специализированные решения, адаптированные под конкретные отрасли и типы задач. Такой подход — «платформа под задачу» — помогает клиентам быстрее достигать бизнес-результатов без затрат на кастомизацию и интеграцию избыточных функций.

— Можете привести пример задач, которые могут решить MLOps-сервисы?

— Один из примеров — высокопроизводительный кластер для крупного банка, где запускаются большая языковая модель и интеллектуальные AI-агенты. Это решение помогает автоматизировать внутренние процессы: от анализа документов до обработки обращений, снижая нагрузку на сотрудников и ускоряя работу. В результате банк получает цифровых помощников, которые работают 24/7 и повышают эффективность операций без роста штата.

Другой кейс — инференс-решение для edge-устройств на производстве. Оно позволяет обрабатывать видео с камер прямо на заводе без задержек передачи данных в облако. Такая система обеспечивает стабильную работу даже при нестабильной связи и помогает повысить точность и скорость контроля качества на производственных линиях.

— Какой у вас прогноз по темпам роста рынка в ближайшие годы?

— По нашим оценкам, рынок облачных инфраструктурных (IaaS) и платформенных (PaaS) сервисов вырастет на 31% по итогам 2025 года, до 233 млрд руб. При этом платформенные сервисы будут прирастать значительно быстрее инфраструктурных и к концу 2025 года увеличатся на 43% — до 43,5 млрд руб., в то время как IaaS увеличится на 28% — до 190,8 млрд руб.

— В 2023–2024 годах основными драйверами роста облачного рынка аналитики называли спрос на инфраструктуру для ИИ, а также спрос государства на облачные услуги и миграцию в отечественные облака. Эти факторы сохранят свой вес? Что еще будет способствовать росту продаж облачных технологий?

— Все эти факторы, безусловно, сохранят свой вес. По моему мнению, основным фактором роста облачного рынка в ближайшие годы будет искусственный интеллект: не только за счет роста спроса на виртуальную инфраструктуру с GPU, но и на MLOps-сервисы для обучения, инференса и внедрения ML- и LLM-моделей. Также на рост рынка будет влиять увеличение количества данных, которые нужно где-то хранить и обрабатывать, а в облаке есть для этого множество инструментов.

Кроме того, остаются сложности с поставкой оборудования: оно дорогое, его нужно очень долго ждать — иногда больше полугода, а облако можно развернуть в тот же день. Еще одним фактором, повышающим спрос на облака, является кибербезопасность. Не все компании могут позволить себе иметь штат ИБ-специалистов или устанавливать сервисы защиты самостоятельно. Облако закрывает большую часть таких задач.

— Доля топ-6 облачных провайдеров увеличивается, а доля всех остальных уменьшается, что свидетельствует о постепенной консолидации облачного рынка. Какими будут основные последствия консолидации на рынке?

— Консолидация облачного рынка сейчас приведет лишь к еще большему его укрупнению. Оборудование для облаков нужно обновлять раз в пять-шесть лет. Небольшие провайдеры, не имея достаточного количества средств на замену «железа» и запуск новых продуктов, отвечающих самым последним запросам клиентов, будут терять своих заказчиков, которые будут постепенно перетекать к более крупным компаниям. Пока на рынке не останутся лишь крупнейшие игроки. Остальные или уйдут с рынка, или будут куплены другими провайдерами и бигтехами.

— Как вы думаете, легко ли ушедшим облачным провайдерам будет вернуться на российский рынок? Насколько это возвращение в принципе вероятно? Как оно может повлиять на российских поставщиков облачных решений?

— Думаю, им будет очень трудно это сделать. Прежнюю нишу они точно не займут. Да и в принципе претендовать на какую-либо существенную долю рынка им будет достаточно сложно. Во-первых, за прошедшие три года российские облачные платформы и SaaS-сервисы стали ничуть не хуже западных аналогов. Во-вторых, B2B-рынок достаточно инерционный. Для того чтобы успешно предоставлять на нем какой-либо сервис, нужно было начинать создавать его несколько лет назад. Даже если завтра глобальные бигтехи примут решение вернуться в Россию, им понадобится не один год, чтобы вновь локализоваться, нанять людей, заключить контракты с партнерами и только после этого начать предоставлять сервисы. Поэтому в ближайшие годы точно не стоит опасаться конкуренции со стороны иностранных компаний.

— На какие еще облачные сервисы кроме виртуальной инфраструктуры для работы ИИ сейчас растет спрос в России?

— Одним из самых быстрорастущих сервисов у нас стал сервис быстрой доставки контента CDN. В 2024 году мы в 2,5 раза расширили нашу сеть быстрой доставки контента, это привело к увеличению выручки по данному сервису более чем в 10 раз в начале 2025 года. Еще одним активно развивающимся сетевым сервисом стал Cloud VPN — его продажи увеличились в 1,8 раза.

Большой интерес российский бизнес проявляет и к сервисам кибербезопасности. Спрос на сервис защит от DDoS-атак увеличился в 1,8 раза, продажи сервиса защиты веб-приложений увеличились более чем в 1,3 раза. Увеличение числа кибератак приводит не только к росту спроса на ИБ-сервисы, но и на резервное копирование данных в облаке. Его продажи за год выросли почти в 1,5 раза.

Еще одним важным стримом на российском облачном рынке являются бизнес-приложения. Спрос на офисное ПО в облаке за год вырос почти в 2 раза, а на виртуальные рабочие места — более чем в 1,4 раза.

— Как MWS планирует отстраиваться от конкурентов на рынке B2B?

— Наша задача — быть ближе к нашему клиенту. В своей работе мы отталкиваемся от нужд наших заказчиков и стараемся быть максимально гибкими в решении стоящих перед нами задач, чтобы как можно лучше закрыть все потребности бизнеса. Для этого мы предоставляем максимальное число услуг и сервисов из одного окна — как разработанных внутри MWS, так и партнерские решения. В рамках клиентоцентричности мы также запустили новое направление — «Облачный интегратор».

— Какими именно проектами будет заниматься облачный интегратор?

— Это новое структурное подразделение позволит MWS комплексно выполнять крупные проекты по цифровой трансформации российских компаний: от проработки плана трансформации до реализации проекта и дальнейшей технической поддержки ИТ-систем заказчика. Проекты будут реализовываться по четырем ключевым направлениям: предоставление виртуальной инфраструктуры любой конфигурации и сложности, интеграция бизнес-приложений и сервисов для работы с данными и искусственным интеллектом, а также услуги по настройке и технической поддержке ИТ-систем заказчика.

— Как сейчас обстоят дела на облачном рынке по части кибербезопасности? Растет ли число атак? Что вы делаете, чтобы повысить свою защищенность?

— Число кибератак растет во всех отраслях экономики. В том числе увеличивается количество сложных кибератак, в результате которых работа бизнеса может быть полностью парализована. Хакеры все чаще используют технологии, позволяющие в кратчайшие сроки зашифровать или полностью уничтожить всю инфраструктуру компании. С ними ежедневно сталкиваются представители как крупного, так и малого бизнеса. И облачный рынок не исключение.

При этом облачные провайдеры обладают колоссальным опытом в сфере ИБ, так как уже на протяжении многих лет успешно отражают атаки на свою инфраструктуру. К примеру, облако MWS за 2024 год успешно отразило более 20 тыс. кибератак на свою инфраструктуру. Из них более тысячи инцидентов были критичными. Накопленный опыт позволяет нам еще лучше защищать данные тысяч компаний, которые развернуты в нашей инфраструктуре. В целом уровень отказоустойчивости нашего облака в начале 2025 года составил 99,985%.

При этом через облако мы защищаем не только себя, но и своих клиентов. К примеру, благодаря подключенному нами SOC недавно была остановлена критическая хакерская атака на одну из крупных промышленных компаний. Хакеров удалось раскрыть и не дать им зашифровать системы компании. Благодаря чему безостановочная работа производства продолжилась.

Еще один пример: на другого нашего крупного заказчика была проведена целевая DDoS-атака. Наши специалисты по кибербезопасности за несколько минут подключили его к сервису защиты от DDoS, за счет чего бизнес даже не почувствовал атаки на себе.

Мы активно инвестируем в защиту нашей инфраструктуры, совершенствуем процессы информационной безопасности, например управление уязвимостями и мониторинг, повышаем экспертизу нашей команды кибербезопасности, регулярно проводим пентесты собственной инфраструктуры и разбор с командой реагирования. Также большое внимание вопросам кибербезопасности мы уделяем при разработке собственной облачной платформы. Мы самостоятельно разрабатываем те средства защиты нашей платформы, задачи которых невозможно или крайне затруднительно реализовать за счет вендорских решений. Это ряд решений для хранения чувствительной информации (Key Management, Secret Management), решения по управлению событиями безопасности и еще ряд средств защиты для решения потребностей наших клиентов.

Интервью взяла Валерия Лебедева