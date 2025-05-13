ВИЧ обходится дороже

Общий бюджет на закупки препаратов для терапии ВИЧ в 2024 году вырос на 17%, указывают эксперты группы «Здравресурс» в традиционном годовом отчете. «Рекордно много» закупили и годовых курсов препаратов — более 600 тыс. Тем не менее это все еще лишь половина от числа людей, сдавших, по данным Роспотребнадзора, положительный тест на ВИЧ. Однако в Минздраве заверяют, что «все пациенты будут обеспечены необходимыми лекарственными препаратами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Экспертная группа «Здравресурс» (анализирует рынок препаратов для лечения социально значимых заболеваний в РФ) подготовила отчет о ситуации с терапией ВИЧ в 2024 году. Аналитики подсчитали, сколько средств было выделено государством на антиретровирусные (АРВ) препараты. Учитывались как централизованные закупки Минздрава РФ, так и траты региональных бюджетов. В 2023 году общая сумма составляла 31,54 млрд руб., а в 2024 году уже 36,76 млрд руб.— рост на 17%.

На эти деньги были закуплены 610 368 годовых курсов, что является рекордным показателем за последние годы, подчеркивают в «Здравресурсе». Как подсчитали аналитики, в прошлом году терапия охватила 70% пациентов с ВИЧ, если опираться на данные Минздрава, который учитывает только вставших на учет в центры СПИДа.

Но если применить подход Роспотребнадзора и учитывать всех, кто получил положительный результат теста на ВИЧ в России, то окажется, что терапия доступна 50,23% нуждающихся в ней.

Этого все еще недостаточно, говорит руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский: «Проблема еще и в том, что число людей, инфицированных ВИЧ, растет. Поэтому неизбежно надо увеличивать закупки лекарств, должны расти затраты на лечение. Пока сложно сказать, что у нас такой заметный успех в этом вопросе».

Большинство АРВ-препаратов дошли до пациентов через централизованные закупки Минздрава РФ (85,9% от общего числа). Но сумма региональных закупок в 2024 году достигла рекордных значений — 5,07 млрд руб. (на 24% больше, чем годом ранее). Больше всего средств потратили на терапию ВИЧ три региона: Москва (32% от суммы закупок всех субъектов РФ), Московская область (16,5%) и Свердловская область (14%). Тем не менее за счет региональных бюджетов в 2024 году были обеспечены только 9% пациентов — основная финансовая нагрузка по-прежнему на Минздраве.

Также аналитики «Здравресурса» отметили внушительный рост закупок комбинированной терапии, при которой используется только одна таблетка (фиксированная комбинация доз; ФКД). Такая схема считается оптимальной, поскольку упрощает прием лекарств и повышает приверженность пациентов к лечению, поясняют эксперты. В 2023 году было закуплено 42 тыс. курсов ФКД, а в 2024 году — уже 76 тыс. Если же считать от 2020 года, то объемы закупок выросли почти в шесть раз. Однако доля пациентов, получающих такую терапию, остается относительно низкой (12%), что указывает на необходимость расширения доступа к ней, пишет в отчете «Здравресурс».

Также существенно выросла доля дженериков.

В 2023 году на оригинальные АРВ-препараты приходилось 87% закупок Минздрава (24,6 млрд руб.), а на дженерики лишь 13% (3,8 млрд руб.). Но в 2024 году это соотношение изменилось: 58% заняли оригинальные препараты (18,2 млрд руб.), а 42% — дженерики (13,4 млрд руб.). Вместе с тем средняя стоимость схемы терапии ВИЧ на одного пациента в 2024 году снизилась по сравнению с 2023 годом на 9% — теперь она составляет 85 297,05 руб. в год. Аналитики считают необходимым «продолжать увеличивать долю качественных и экономически эффективных дженериков в общем объеме закупок, что позволяет оптимизировать расходы бюджета». На закупки АРВ-препаратов, по их подсчетам, требуется увеличение трат госбюджета в два раза — до 74,5 млрд руб. в год.

Инфекционист Вадим Покровский отмечает, что обеспечение людей терапией является основным методом борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в России. «Но пока мы не наблюдаем снижения масштабов эпидемии: новых случаев все еще больше 50 тыс. в год. А это показатель очень высокий,— говорит эксперт.— Скажем, в США, где население больше, порядка 35 тыс. новых случаев в год». По словам господина Покровского, успехи США связаны с активным информированием граждан о рисках заражения, а также с распространением препаратов для профилактики, которые способны защитить от инфекции даже после контакта с ВИЧ-положительным партнером. «По разным подсчетам, их принимают около 500 тыс. американцев, которые находятся в группах риска. А у нас официально только 40 человек их пьет. Если считать тех, кто покупает за свои деньги,— 100 максимум,— говорит Вадим Покровский.— Позиция Минздрава такова: граждане должны вести нравственный образ жизни, а не защищать себя такими препаратами при неблагонадежном поведении».

В ответе на запрос “Ъ” пресс-служба Минздрава сослалась на данные Федерального регистра: по итогам 2024 года доля граждан с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, составила 90,5%. Это даже превышает целевой показатель Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ — 87%, сообщили в ведомстве. «Функционал регистра позволяет на персонифицированной основе осуществлять планирование потребности в лекарствах для ВИЧ-инфицированных граждан. Это позволяет как предотвратить перебои в лекарственном обеспечении, так и создать условия для раннего начала антиретровирусной терапии»,— заявили в пресс-службе. Также там отметили, что финансирование этого направления в 2025 году увеличено на 25% по сравнению с 2024 годом; дополнительные ресурсы выделяются регионам для самостоятельных закупок. Кроме того, ведется перераспределение лекарственных препаратов между регионами. «Все пациенты будут обеспечены необходимыми лекарственными препаратами»,— заверили в Минздраве.

Отметим, в 2024 году на специализированный сайт Перебои.ру поступило рекордное количество жалоб за все годы наблюдения — 668 сообщений о перебоях в снабжении АРВ-препаратами в 65 регионах России, учреждениях ФСИН и ФМБА. Наиболее часто сообщалось о дефиците ламивудина, тенофовира и долутегравира.

Наталья Костарнова