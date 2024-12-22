ВИЧ добрался до Чукотки

Эксперты проекта «Если быть точным» проанализировали статистику распространения ВИЧ в 2023 году и обновили соответствующий рейтинг регионов (в текущем году исследуются данные за предыдущий. – “Ъ”). Как и прежде, самой сложной остается в регионах Сибири и Урала. Неожиданным лидером по приросту новых случаев стала Чукотка. Эпидемиолог Вадим Покровский объясняет проблемы недостатком профилактических мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Для оценки распространения ВИЧ в регионах аналитики «Если быть точным» выделяют пять показателей: число новых случаев заболевания на 10 тыс. обследованных; число умерших от причин, связанных с ВИЧ, в пересчете на 100 тыс. населения; доля беременных женщин с ВИЧ; доля тех, кто получает антиретровирусную терапию (от всех людей с ВИЧ); доля пациентов c неопределяемой вирусной нагрузкой (от тех, кто получает лечение). Рейтинг составляется на основе данных Минздрава РФ, Роспотребнадзора и Росстата.

К концу 2023 года в России жили 1,2 млн человек с ВИЧ. Почти 60% из них — в 24 самых пораженных регионах. В основном это регионы Урала и Сибири. На эти же регионы приходится более половины всех новых случаев ВИЧ. Самая сложная ситуация — в Кемеровской области, Чукотском АО, Красноярском крае, Иркутской, Томской и Новосибирской областях, в Алтайском и Пермской крае, а также в Самарской области. Ситуация с ВИЧ в этих регионах стабильно тяжелая. Авторы анализа отмечают, что через эти субъекты проходил наркотрафик из других стран, и заражение в процессе употребления инъекционных наркотиков стало одним из путей распространения ВИЧ в начале 2000-х. Большая пораженность вирусом привела к дальнейшему распространению, высокой заболеваемости и смертности. Например, в Кемеровской области число людей с ВИЧ к 2023 году составило 2051 на 100 тысяч населения — при среднем по России показателе 817 на 100 тысяч. На втором месте — Свердловская область (2020,2 на 100 тысяч), затем — Иркутская (2007,1), Оренбургская (1711,5) и Самарская (1484,1) области. Больше всего новых случаев в пересчете на 100 тысяч населения — на Чукотке (102,4 на 100 тысяч человек), Кемеровской области (80,6), Иркутской области (78,2), Алтайском крае (75,3) и Самарской области (74,5). В среднем по России фиксировалось 38 новых случаев на 100 тысяч населения. Авторы рейтинга сопоставляют показатели заболеваемости в наиболее пораженных регионах с данными некоторых стран Африки: в Зимбабве в 2023 году фиксировали 98 случаев на 100 тысяч населения, в Уганде — 86, Танзании — 85.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

При этом в ряде регионов, включая некоторые самые пораженные, число новых выявленных за год случаев снизилось. В частности, в Кемеровской области — на 7% по сравнению с 2022-м, в Тюменской — на 13%, Санкт-Петербурге — на 9%. Аналитики полагают, что это может говорить как о замедлении эпидемии, так и о недостаточном тестировании групп риска. По данным проекта "Если быть точным", что доля людей из этих групп среди всех протестированных с каждым годом снижается: в 2015 она составляла 5%, в 2019 — 4,1%, в 2023 — 2,6%. 1 декабря, в день борьбы с ВИЧ, руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что группы граждан, наиболее уязвимые для ВИЧ, стали меньше обследоваться.

В некоторых регионах, которые не принято считать неблагополучными, новых случаев ВИЧ наоборот стало больше. Самый значительный рост — в Калмыкии (+145%), на Чукотке (+83%), Камчатке (+63%), в Тыве (+61%) и Коми (+51%). Но абсолютное число новых случаев в этих регионах небольшое: в Калмыкии — 29 случаев, на Чукотке и в Тыве — по 49, на Камчатке — 125. В Коми за год выявили 415 случаев ВИЧ.

Самая благополучная ситуация в 2023 году была в Мордовии, Калмыкии, Липецкой и Белгородской областях. В этих регионах низкая заболеваемость, низкая смертность, высокий охват лечением, низкая доля беременных с ВИЧ.

Вадим Покровский указывает, что признаком улучшения ситуации с ВИЧ считается уменьшение выявленных новых случаев. В России, по словам господина Покровского, этот процесс был выражен с 2016 года, когда было зафиксировано 103,5 тыс. новых пациентов с ВИЧ, до 2020 года (60,3 тыс.). Далее снижение остановилось — сейчас фиксируют порядка 50-60 тыс. случаев в год. «При том что уровень обследования увеличивается, – подчеркивает эпидемиолог. – Это говорит о том, что сохраняется активный процесс передачи инфекции. У нас в стране очень мало денег выделяется на информирование, обучение население, на работу с группами повышенного риска, с теми же потребителями наркотиков. Единственная программа, которая у нас реализовывается, это обследования и лекарственная терапия, но эти лекарства по разным причинам принимают не все люди. Так остановить эпидемию не получится». Вадим Покровский обращает внимание, что высокие прирост на Чукотке и в других регионах, которые условно можно назвать «периферией», как раз и является следствием того, что профилактические мероприятия проводятся в недостаточном объеме.

В конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России заболеваемость ВИЧ-инфекцией с 2016 года снизилась почти на 40% и сейчас находится «на историческом минимуме». Он отметил, что в стране удается сохранять тренд снижения числа новых случаев инфекции и держать лидирующие позиции в мире по охвату тестированием. В 2023 году выявлено около 55 тыс. новых случаев заболевания — на 1,5% меньше, чем в 2022. При этом, уточнил министр, обследовано 35% населения страны.

Наталья Костарнова