В «Домне» открылась выставка спичечных этикеток в честь 80-летия Победы

Выставка спичечных этикеток «Маленькие лики большой Победы» открылась в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка спичечных этикеток «Маленькие лики большой Победы»

Фото: Даниела Кашарина Выставка спичечных этикеток «Маленькие лики большой Победы»

Фото: Даниела Кашарина

Экспозиция организована при участии Музея спичечной этикетки, коллекция которого насчитывает более 40 тыс. этикеток в различной тематике. На выставке в «Домне» они посвящены событиям и героям Великой Отечественной войне. В частности, представлены тематические серии: «Оборона Брестской крепости», «Блокада Ленинграда», «Битва за Москву», «Партизанское движение», «Слава юным героям».

Часть этикеток была выпущена к 30-летию и 40-летию Победы, часть посвящена советским фильмам о войне, часть рассказывает об освобождении европейских стран от фашизма.

Выставка работает до 30 мая.

Даниела Кашарина