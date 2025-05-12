Трамп назвал очень важной предстоящую встречу РФ и Украины в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновление прямых переговоров России и Украины, предложенное Владимиром Путиным, может привести к положительным результатам. Господин Трамп подчеркнул, что настаивал на проведении подобных контактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Встреча России и Украины в четверг очень важна. Я очень сильно настаивал, чтобы ее организовали. Я думаю, что эти переговоры могут привести к хорошим вещам»,— сказал Дональд Трамп в Белом доме.

На прошлой неделе Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины, прерванные весной 2022 года. Российский президент выступил за проведение встречи делегаций 15 мая в Стамбуле. Дональд Трамп заявил, что Украина должна «немедленно согласиться» на это предложение. Президент Украины Владимир Зеленский позднее сказал, что 15 мая будет ждать Владимира Путина в Турции.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Проведите встречу сейчас же!''».

Лусине Баласян