В Елабужском и Мензелинском районах Татарстана проведут ремонт участков автомобильных дорог общей протяженностью 9,5 км. Стоимость двух контрактов превышает 389 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане отремонтируют два участка дорог за 389 млн рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Татарстане отремонтируют два участка дорог за 389 млн рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В Елабужском районе планируется отремонтировать 6 км дороги на участке трассы М-7 «Волга» — Морты — Умяк — Бажениха с 4-го по 10-й километр. Стоимость проекта составляет 192,4 млн руб. Работы должны завершиться до октября 2026 года.

В Мензелинском районе капитально отремонтируют участок дороги Старая Матвеевка — Николаевка — Русский Каран между 3,7-м и 7,2-м километрами. Проект стоимостью 196,6 млн руб. предусматривает завершение работ к ноябрю 2025 года.

Источник финансирования — бюджет Республики Татарстан. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Анар Зейналов