В Татарстане отремонтируют два участка дорог за 389 млн рублей
В Елабужском и Мензелинском районах Татарстана проведут ремонт участков автомобильных дорог общей протяженностью 9,5 км. Стоимость двух контрактов превышает 389 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
В Татарстане отремонтируют два участка дорог за 389 млн рублей
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
В Елабужском районе планируется отремонтировать 6 км дороги на участке трассы М-7 «Волга» — Морты — Умяк — Бажениха с 4-го по 10-й километр. Стоимость проекта составляет 192,4 млн руб. Работы должны завершиться до октября 2026 года.
В Мензелинском районе капитально отремонтируют участок дороги Старая Матвеевка — Николаевка — Русский Каран между 3,7-м и 7,2-м километрами. Проект стоимостью 196,6 млн руб. предусматривает завершение работ к ноябрю 2025 года.
Источник финансирования — бюджет Республики Татарстан. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».