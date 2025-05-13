В Татарстане за первые четыре месяца 2025 года зарегистрировано увеличение продаж новых мотоциклов на 50,6%. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Автостата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в 2025 году на 50% выросли продажи новых мотоциклов

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Татарстане в 2025 году на 50% выросли продажи новых мотоциклов

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Больше всего за четыре месяца этого года в республике было продано мотоциклов марки Regulmoto (73 единицы). По сравнению с аналогичным периодом 2024 года продажи бренда выросли на 82,5%. На втором месте расположилась марка мотоциклов Voge, а на третьем — Motoland.

Как рассказал директор Автостата Сергей Целиков в своем Telegram-канале, моторынок стал единственным сегментом транспортных средств, где было зафиксировано увеличение продаж. Всего в России за четыре месяца было продано почти 13,7 тыс. мотоциклов, что на 24% больше, чем в прошлом году.

Диана Соловьёва