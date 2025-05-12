Приволжские таможенники передали для нужд СВО две тонны перчаток

В Нижнем Новгороде сотрудники Приволжского таможенного управления и Приволжской оперативной таможни направили для нужд СВО более 15,6 тыс. пар перчаток из натуральной кожи и трикотажа. Общий вес посылки составил около двух тонн, сообщили в пресс-службе таможни 12 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Приволжское таможенное управление Фото: Приволжское таможенное управление

Там добавили, что ранее это имущество было задержано таможенниками, так как у товара отсутствовали документы, подтверждающие законность его ввоза. По решению суда перчатки обратили в федеральную собственность, после чего таможенники организовали их передачу для обеспечения потребностей участников спецоперации. Отправку груза приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Галина Шамберина