Приволжские таможенники передали для нужд СВО две тонны перчаток
В Нижнем Новгороде сотрудники Приволжского таможенного управления и Приволжской оперативной таможни направили для нужд СВО более 15,6 тыс. пар перчаток из натуральной кожи и трикотажа. Общий вес посылки составил около двух тонн, сообщили в пресс-службе таможни 12 мая.
Фото: Приволжское таможенное управление
Там добавили, что ранее это имущество было задержано таможенниками, так как у товара отсутствовали документы, подтверждающие законность его ввоза. По решению суда перчатки обратили в федеральную собственность, после чего таможенники организовали их передачу для обеспечения потребностей участников спецоперации. Отправку груза приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.