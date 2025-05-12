Жителя Курганинска, стрелявшего по автомобилям, будут судить

В Краснодарском крае перед судом предстанет житель Курганинска, стрелявший по автомобилям. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В декабре 2024 года 34-летний обвиняемый находился за рулем BMW, когда ехал по городскому пляжу. Его возмутило, что другой водитель «подрезал» его, и из-за этого он трижды выстрелил в его автомобиль из пистолета «ОСА». После этого фигурант попытался скрыться, но его остановили сотрудники полиции. Во время задержания он оказал сопротивление, за что был привлечен к административной ответственности.

Жителю Курганинска грозит до семи лет лишения свободы. Он обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Алина Зорина