И нужно свернуть — обрыв обогнуть

Более 140 км федеральных дорог Северо-Кавказского федерального округа станут четырехполосными до конца 2026 года. Об этом сообщает ФКУ «Упрдор "Кавказ"». По данным управления, будут капитально отремонтированы 14 участков в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Северной Осетии и Дагестане. Речь также идет и о курортных трассах — 10-километровом подъезде к горному комплексу «Ведучи» в Чечне, 27-километровом участке между Пятигорском и Черкесском, а также 14-километровом отрезке дороги к Дербенту. Кроме того, до конца 2026 года в регионах СКФО отремонтируют восемь мостов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект трассы Архыз — Красная Поляна обсуждается уже почти десять лет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Проект трассы Архыз — Красная Поляна обсуждается уже почти десять лет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщают в ФКУ «Упрдор "Кавказ"», в ведении управления находится более 2875 км федеральных автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории семи регионов России: Ставропольский край (826 км), Республика Дагестан (688 км), Кабардино-Балкарская Республика (384 км), Чеченская Республика (344 км), Карачаево-Черкесская Республика (326 км), Республика Северная Осетия — Алания (262 км) и Республика Ингушетия (42 км).

Также на территории Северо-Кавказского федерального округа — 59 региональных дорог опорной сети протяженностью 2746 км. При этом в нормативном состоянии, по данным на 2024 год, находилось 76,6% (2104 км), озвучили в пресс-службе нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Для сравнения: в субъектах ЮФО в аналогичный перечень входят 153 региональные дороги (6834 км), в нормативе, по данным за прошлый год,— 69% (4714 км). Ключевая трасса СКФО — федеральная автодорога Р-217 «Кавказ».

«Трасса Р-217 "Кавказ" является главной транспортной артерией Северного Кавказа, ведущей в том числе ко многим достопримечательностям региона. Ежедневно по ней проезжает до 35 тыс. автомобилей в сутки. С целью повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности трассы Федеральное дорожное агентство реализует масштабные проекты строительства и реконструкции в объезд крупных населенных пунктов»,— отметил в ходе рабочей поездки на Северный Кавказ руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

В 2024 году, по данным федерального правительства, бюджетам регионов СКФО на реализацию мероприятий дорожной деятельности было выделено порядка 10 млрд руб.

Северная Осетия: через горы, реки и мосты

По данным правительства Северной Осетии — Алании, в 2025 году в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в республике продолжат реконструкцию трех объектов. Работы были начаты в прошлом году.

Речь идет о реконструкции моста через реку Терек на обходе села Ногир. Ее планируется завершить к осени. Стоимость объекта — 128 млн руб.

Продолжатся работы по реконструкции на участке автодороги «Транскам» — с. Верхний Згид — с. Мацута, ведущей из Алагирского ущелья в Дигорское. Работы идут на высокогорном участке протяженностью свыше 5 км. На объекте уже возведены защитные верховые и низовые подпорные стены, ведутся работы по устройству дорожного полотна. Объект планируется сдать к концу следующего года.

До конца года завершат реконструкцию моста через реку Таргайдон на км 5,5 автодороги Суадаг — Ногкау. Также в 2025 году запланировано провести работы по устройству дополнительных искусственных сооружений на автодороге «Кавказ» — Хурикау — Малгобек — Моздок.

Всего на 2025 год с подрядными организациями заключены контракты на проведение работ по ремонту восьми дорожных объектов, шесть из которых расположены на автодорогах, включенных в опорную сеть автомобильных дорог РФ. В частности, на строительство автодороги Горная Саниба — Кармадон планируется потратить свыше 893 млн руб. Срок выполнения работ — до 1 декабря 2027 года.

Общий объем финансирования ремонта и реконструкции дорожных объектов в Северной Осетии в текущем году составит порядка 5 млрд руб.

Отдельным направлением в строительстве дорожной инфраструктуры является работа по возведению мостов. «В Северной Осетии — более тысячи рек и ручьев общей протяженностью свыше 3,3 км. А там, где путь дорожников пересекает река (даже малая), приходится возводить мост, учитывая буйный нрав горных рек, которые из спокойных ручейков зимой превращаются в потоки, сносящие все на своем пути, в период паводков. Дорожная сеть республики была в основном сформирована в 50–60-е годы прошлого века. И сегодня многие мосты на дорогах не соответствуют современным требованиям к искусственным сооружениям ни по пропускной способности, ни по транспортным нагрузкам, ни по прочим техническим показателям»,— поясняют в пресс-службе правительства.

За годы реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» (2019–2024 годы) в Северной Осетии из 170 мостов общей протяженностью 4,9 тыс. погонных метров в нормативное состояние было приведено 30 мостов общей протяженностью более 1,5 тыс. погонных метров.

Ставрополье расширяет магистраль

В 2025 году региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Инфраструктура для жизни» расширяет территорию охвата за счет образования новых малых агломераций на территории Кавказских Минеральных Вод. На реализацию дорожных мероприятий этого года из краевого бюджета выделено порядка 1 млрд руб., рассказали «G» в пресс-службе правительства Ставрополья.

Уже определены для реконструкции 16 участков дорог протяженностью 32 км на территории Ессентукской, Пятигорской и Кисловодской агломераций. В настоящее время работы идут в Пятигорске, Кисловодске, Минеральных Водах и Предгорном округе. В первую очередь это дороги, которые ведут к социально значимым объектам, связаны с туристическими маршрутами, влияют на развитие транспортной инфраструктуры и логистики. Бюджеты территорий получили соответствующее финансирование. Работы на объектах уже выполнены более чем на 20%.

В целом на обновление дорожной сети края в рамках нацпроекта в этом году направлено 4,9 млрд руб. Это позволит обновить 50 дорожных объектов, 22 из которых находятся в муниципалитетах, остальные — региональные участки.

В рамках «дорожного» нацпроекта в этом году уже завершена реконструкция моста по проспекту Советской Армии в Пятигорске. Впервые обновление дорожного полотна проведено с одновременной заменой трамвайных путей, которые соединяют поселок Горячеводский с Пятигорском. Во время реконструкции проверен вынос основных опор из русла реки, заменены пролетные строения и восстановлено водоотведение. Обновлены надземные и подземные коммуникации.

В планах — расширение до четырех полос Бештаугорского шоссе в Пятигорске, которое позволит безостановочно перенаправить транзитный транспортный поток между двумя федеральными направлениями — объезд Пятигорска и трасса Минводы — Кисловодск. Работы должны завершиться в 2026 году.

Также в этом году планируется начать реконструкцию автодороги Кисловодск — Карачаевск (в границах Ставропольского края). Речь идет о ремонте участка протяженностью около 7 км. В этом году на реализацию этого проекта из федерального бюджета выделено более 530 млн руб. Завершение работ планируется в следующем году.

Кабардино-Балкария фокусируется на нормативах

В рамках нового нацпроекта в Кабардино-Балкарии запланировано отремонтировать более 700 км автодорог регионального и местного значения в течение ближайших шести лет, сообщили «G» в республиканском правительстве. В 2025 году фокус смещен на крупные капиталоемкие объекты и объекты строительства. Развитие дорожной сети в Кабардино-Балкарии будет продолжаться и в будущем, учитывая увеличение количества транспорта и потребности в расширении и модернизации инфраструктуры.

В этом году в республике стартует проект строительства Нальчикской кольцевой автодороги. Он призван кардинально изменить ситуацию с загруженностью транспортно-дорожной сети и создать оптимальные условия для перемещения по городу и республике. Кольцевая дорога позволит улучшить транспортную доступность муниципалитетов до больничного городка, где сосредоточены большинство медицинских объектов республики.

В 2025 году дорожный фонд республики составляет 6,6 млрд руб., из которых 1,1 млрд руб. являются федеральными средствами, 5,5 млрд руб. — деньгами региона.

Сейчас ведутся дорожные работы в 15 населенных пунктах республики. Ремонтируемые участки ведут к социально важным объектам — школам и больницам, домам культуры и дворцам спорта, также обеспечивают связь между муниципалитетами.

В Зольском районе отремонтируют автодорогу Малка — урочище Ингушли протяженностью более 8 км. В Майском районе приводят к нормативам два участка автодороги Александровская — Озрек, а также оставшийся участок трассы Нальчик — Майский от села Октябрьское до автодороги Прохладный — Эльхотово. В Терском районе в текущем году отремонтируют четыре региональных объекта. Среди них — два крупных моста через Терек, один из которых протяженностью 162 м располагается на автодороге Майский — Урожайное. В Урванском районе ремонтируется порядка 14 км региональных трасс Морзох — Шитхала и Старый Черек — Жемтала — Сукан-Су.

В Чегемском районе продолжаются начавшиеся в минувшем году работы на автодороге Чегем-2 — Булунгу на протяженности 25 км с реконструкцией девяти мостов. В текущем году планируется устроить асфальтобетонное покрытие на всем протяжении участка. Работы также ведутся в Эльбрусском районе на участке, ведущем к нейтринной обсерватории, протяженностью 1,5 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 140 км федеральных дорог СКФО станут четырехполосными до конца 2026 года

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Более 140 км федеральных дорог СКФО станут четырехполосными до конца 2026 года

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Дороги Кавказа ведут к инвестициям

«Увеличение турпотока в Кабардино-Балкарию во многом связано с тем, что мы во время реализации нацпроекта большое внимание уделили транспортной доступности наиболее популярных туристических объектов»,— рассказал «G» глава республики Казбек Коков.

По его словам, строительство дорог в горной местности — технологически сложный и дорогостоящий процесс. Например, говорит господин Коков, когда шла реконструкция двухкилометрового участка дороги на Чегемские водопады, берегоукрепительные работы велись зимой прямо в русле — поток отвели в сторону, а закончить надо было до начала паводка и повышения уровня воды в реке. Протяженность монолитных подпорных стен составила почти километр, но задачу дорожники выполнили. «В горах живут наши жители, туда едут наши гости, там развивается энергетика (речь о малых ГЭС на горных реках, строительство которых также является одним из ведущих инвестиционных направлений), добывающая промышленность, животноводство. Конечно, все это важно и для инвесторов в плане развития гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства»,— добавляет глава Кабардино-Балкарии.

Министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин отмечает, что создание инфраструктуры, в том числе дорожной, для реализации проектов является одним из важнейших инструментов поддержки инвесторов.

«Одна из значимых мер — долгосрочные льготные бюджетные займы, которые с этого года будут выдавать регионам для развития инфраструктуры. Благодаря этому механизму мы сможем активизировать строительство и модернизацию объектов не только транспортной, но также энергетической и коммунальной инфраструктуры для запуска новых инвестиционных проектов. При этом дорожные проекты имеют особую значимость, так как дадут мультипликативный эффект. Будет развиваться курортная логистика, социальная сфера, торговля. У Ставрополья есть потенциал стать в ближайшие годы торгово-логистическим хабом на Кавказе»,— добавляет министр.

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов отмечает, что реконструкция моста в Пятигорске и предстоящее расширение Бештаугорского шоссе до четырех полос — это проекты, которые напрямую повлияют на транспортную доступность туристических объектов. А дорога Кисловодск — Карачаевск, работы по которой начинаются, открывает новые возможности для развития межрегионального туризма. «Уверен, что реализация этих дорожных проектов в совокупности с развитием туристической инфраструктуры создаст мощный импульс для роста турпотока в наш регион и повысит качество обслуживания гостей Ставрополья»,— отметил он.

Удорожание по экспоненте

Генеральный директор строительной компании «Сениксириус» Сергей Сеник рассказывает, что стоимость дорожных проектов в горах по сравнению с проектами на равнине может отличаться в разы. Причем в зависимости от сложности проекта эта разница может колебаться от x5 до х10. «Это связано не только с необходимостью возводить большее количество мостовых сооружений, но также с необходимостью укреплять склоны, как нижние, чтобы дорога не сползала вниз, так и верхние, чтобы на нее не сходили сели и камнепады. Если же проект предусматривает тоннели, то это еще сильнее повышает его стоимость. Тем не менее строить дороги в горах все равно надо, потому что это открывает новые очень большие перспективы»,— поясняет он.

Директор Южнорусского агентства макроэкономических исследований (Краснодар) Алексей Кирсанов отмечает, что сложность горных дорожных проектов состоит в том, чтобы правильно просчитать их экономическую целесообразность, при этом просчитывать приходится индивидуально каждый проект. Если речь идет о расчете на развитие курортов, нужно четко понимать, что туда поедет турист. «Если о создании нового транспортного коридора, например в направлении Ближнего Востока,— нужно понимать загрузку имеющихся путей и правильно оценить экономическую отдачу от нового направления»,— отмечает он.

Бизнес-консультант и сооснователь бизнес-сообщества «Триумфальная арка» (Ставрополь) Максим Михеев считает, что Северный Кавказ не может полноценно развиваться без обеспечения этого региона современной транспортной инфраструктурой, необходимой для доступа к кавказским курортам, обеспечения работы проходящих через него сейчас транспортных коридоров, а также тех коридоров, которые будут сформированы в будущем (например, Черноморье — Каспий, среднеазиатское направление).

«С моей точки зрения, в этом регионе необходимы не точечные улучшения дорожной инфраструктуры, а несколько радикальных стратегических решений для создания современных транспортных артерий, хабов. Нужно принять принципиальные решения и в течение ряда лет построить качественные автобаны. Тогда они станут фактором привлечения туристов на кавказские курорты»,— считает эксперт.

Сергей Сеник в качестве примера подобного проекта приводит обсуждаемый сейчас проект трассы Архыз — Красная Поляна. «Только представьте, насколько интенсифицируется туристический трафик, если все-таки он будет реализован. Подобные проекты крайне дорогостоящи, но они способны дать радикальный импульс развитию всего Северного Кавказа»,— говорит он. Напомним, речь о строительстве трассы, которая соединит станицу Зеленчукскую с Роза Хутором, ведется уже почти десять лет. В 2018 году, как писал “Ъ-Кубань”, проект даже заинтересовал инвесторов из ОАЭ. Однако все попытки дать старт строительству магистрали из региона Минеральных Вод к черноморскому побережью пресекались нормами действующего законодательства, не позволяющего вести капитальное строительство на заповедных территориях (часть трассы должна пролегать через Кавказский биосферный заповедник).

В феврале этого года министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев сообщил, что для реализации строительства трассы из Архыза в Красную Поляну в Карачаево-Черкесии нужно достроить дорогу от Архыза до Пхии и далее до поселка Дамхурц (Урупский район КЧР). Только после этого можно будет предполагать строительство дороги в Кавказские Минеральные Воды и Краснодарский край. «Для строительства этой дороги на федеральном уровне необходимо принять соответствующее решение. В настоящее время проект находится в проработке»,— заявил господин Текеев.

Михаил Волкодав, Дмитрий Михеенко