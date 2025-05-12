В Башкирии вынесли приговор супругам за мошенничество с медстрахованием

Бирский межрайонный суд вынес приговор супружеской паре за мошенничество и неправомерный доступ к компьютерной информации. Обоим назначен штраф по 400 тыс. руб., сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По информации «Ъ-Уфа», приговор вынесли Артуру и Зульфие Хафизовым. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Башкирии.

Как установил суд, в 2019–2022 годах подсудимые, являясь руководителями медицинской организации, использовали логины и пароли врачей и вносили в специализированную программу ложную информацию о якобы проведенных процедурах и обследованиях пациентов. На основе этих данных они получали выплаты от территориального фонда обязательного медицинского страхования. Помимо этого, подсудимые необоснованно направляли в фонд списки граждан, которым услуги оказывались на коммерческой основе, в результате чего производилась их повторная оплата из бюджета.

Сумма ущерба составила 470 тыс. руб., она была возмещена подсудимыми.

Венера Хисамова