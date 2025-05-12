Отопительный сезон в Перми завершится 13 мая

С завтрашнего дня в Перми завершается отопительный сезон. Теплоснабжающие организации города должны приступить к последовательной остановке оборудования. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации Перми, в этом году принято решение завершить отопительный сезон 2024/2025 года 13 мая. Управляющие компании и руководители ТСЖ обязаны проинформировать жильцов об окончании подачи отопления. При этом всем поставщикам тепла рекомендовано обеспечить возможность подачи тепла в учреждения социальной сферы в случае понижения среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов.

По данным мэрии, отопительный сезон 2024/2025 года прошел в штатном режиме. Перебоев в обеспечении коммунальными ресурсами объектов жилищного фонда и соцкультбыта выше нормативного времени не зафиксировано.