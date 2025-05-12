На трассе М-11 «Нева» повысились тарифы за проезд

Северо-западная концессионная компания (СЗКК) с 12 мая ввела сезонные тарифы по трассе М-11 на участке 15–58 км. Повышение цен коснулось владельцев легковых автомобилей на так называемых дачных маршрутах по выходным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

На участке от МКАД до Зеленограда проезд по пятницам и субботам теперь стоит 800 руб. (вместо 750 руб.), до ЦКАДа — 1,2 тыс. руб. (вместо 1,1 тыс. руб.), до Солнечногорска — 1,6 тыс. руб. (вместо 1,4 тыс. руб.). Остальные тарифы опубликованы на сайте СЗКК.

Повышенные цены будут действовать до 19 октября «для обеспечения комфортных и безопасных условий проезда по платной дороге», пояснили в СЗКК. Цены за проезд для легковых авто в рабочие дни (кроме пятницы) не поменялись, подчеркнули в компании.

СЗКК была создана в 2007 году в виде совместного предприятия «Мостотреста» и Vinci SA. Компания выиграла тендер на строительство и эксплуатацию головного участка М-11. В 2021 году «Мостотрест» передал 50% СЗКК «Нацпроектстрою». В феврале 2025 года «Нацпроектстрой» выкупил долю Vinci S.A, сообщал РБК. Участок М-11 от 58-го километра до Санкт-Петербурга эксплуатирует «Автодор», госкомпания о повышении цен не объявляла.

Иван Буранов