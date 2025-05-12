Китай снизит на 24 процентных пункта пошлины на товары из США

Китай и США опубликовали совместное заявление по итогам переговоров о торговых пошлинах. Согласно новым договоренностям, стороны на 90 дней снизят взаимные тарифы на ввоз продукции на 24 процентных пункта (п. п.). При этом базовая пошлина сохранится на уровне 10%. Пункты соглашения следует реализовать до 14 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

«После выполнения вышеупомянутых действий стороны создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений. Представителем с китайской стороны на этих обсуждениях будет Хэ Лифэн, вице-премьер Госсовета, а американскую сторону представят Скотт Бессент, министр финансов, и Джеймисон Грир, торговый представитель США. Эти обсуждения могут проводиться поочередно в Китае и США или третьей стране по соглашению сторон»,— говорится в документе на сайте Белого дома.

10–11 мая в Женеве (Швейцария) прошли переговоры делегаций Пекина и Вашингтона по вопросу урегулирования торговых отношений. В результате сторонам удалось достичь договоренности о сокращении торгового дефицита. Сейчас объем торгового дефицита США составляет $1,2 трлн.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «"Война тарифов" дошла до стадии торга».