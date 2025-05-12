В Уфе суд отказался выпустить на свободу экс-главу управления строительства ФСИН

Ленинский райсуд Уфы отказался смягчить наказание бывшему руководителю Управления строительства №3 ФСИН Руслану Валишину, сообщается в картотеке дела. Осужденный, как сообщал «Ъ-Уфа», подавал заявление в суд о замене лишения свободы на принудительные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июле 2023 года Октябрьский райсуд Уфы признал Руслана Валишина и бывшего министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева виновными в превышении должностных полномочий. По версии суда они нарушили закон при заключении 50 госконтрактов по строительству соцобъектов на общую сумму 2,1 млрд руб. Экс-министра приговорили к девяти годам в колонии общего режима, второго — к пяти годам колонии. В январе 2024 года Верховный суд Башкирии снизил наказание Рамзилю Кучарбаеву до 7,6 лет, а приговор другому осужденному оставил без изменений. Оба подсудимых не признали вину.

Руслан Валишин также является фигурантом другого уголовного дела. Его и бывшего начальника Управления капитального строительства мэрии Уфы Андрея Осипова обвиняют в превышении полномочий при заключении пяти контрактов, связанных с ремонтом сквера Волна, парка Кашкадан и со строительством крытого катка в Уфе. Общая сумма ущерба составила 27,4 млн руб. Уголовное дело рассматривал Октябрьский райсуд Уфы, но в конце прошлого года вернул его в прокуратуру для устранения недостатков.

Венера Хисамова