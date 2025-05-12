Вице-президент Палестины: только США могут заставить Израиль прекратить войну

Вице-президент Палестины Хусейн Шейх заявил, что «заставить» Израиль прекратить войну в секторе Газа может только США. Такое мнение политик выразил телеканалу Al Arabiya. Он также добавил, что движение «Хамас» не может быть исключено из политической жизни.

Хусейн Шейх также выразил надежду, что «Хамас» предпримет «смелые действия», которые приведут к прекращению конфликта. «"Хамас" — это часть народа, оно не может быть исключено из политической жизни. "Хамас" должен изменить свою политику, чтобы стать частью нашей политической системы»,— сказал господин Шейх, заверив, что власти Палестины ведут диалог с движением.

«Сейчас лучший путь для создания палестинского государства — это мирное сопротивление Израилю, а не вооруженная борьба»,— добавил вице-президент.

Ранее «Хамас» заявил о готовности освободить из плена израильского военного с гражданством США Идана Александра. Представители движения подчеркнули, что его освобождение станет шагом, направленным на прекращение огня.