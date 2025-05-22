Мода на туристическом рынке меняется быстро. И если в прошлом году российские туристы массово ездили смотреть на цветение сакуры в Японии, то в этом году новый тренд — Африка. Число поездок на континент показывает двузначные темпы роста. «Деньги» выяснили, какие направления путешественники выбирают там для пляжного отдыха и сафари и сколько это стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Востребованность Африки как туристического региона в России уверенно растет. Судить об этом можно хотя бы по результатам минувших майских праздников. Согласно данным «МегаФона» и «Слетать.ру», суммарно на континент в период длинных выходных отправились на 40% больше путешественников, чем за тот же период годом ранее. Для сравнения: туристический поток в более привычную Европу за аналогичный период вырос всего на 4%. Майских поездок в Марокко российские туристы совершили больше на 67%, чем годом ранее, в Египет — на 42%, а в ЮАР — на 27%.

Мода на Африку хорошо видна и по темпам бронирования туристических услуг. По подсчетам «Авиасейлс», в январе—мае страны континента сформировали 2% международных авиабронирований из России. Год к году показатель вырос на 27%. В «Островке» подсчитали, что количество гостиничных бронирований россиян в Марокко в январе—мае выросло на 31% год к году, в ЮАР — на 20%.

Новый вектор

Коммерческий директор YouTravel.me Валерий Бритаус называет рост популярности африканских направлений среди российских туристов в этом году беспрецедентным: интерес к ним, по его оценкам, за год вырос вдвое. Впечатляющий тренд он связывает сразу с несколькими факторами: «Влияют стабильная политическая ситуация в большинстве африканских стран и их усилия по развитию туристической инфраструктуры».

Да и в целом на отдых за рубеж россияне начинают выбираться все чаще.

По оценкам Погранслужбы ФСБ, в первом квартале граждане совершили 5,57 млн заграничных поездок. Год к году значение выросло на 4,6%. Если сравнить данные по 25 странам, популярным в первую очередь у туристов, то рост будет более впечатляющим — на 12,2% год к году, до 3 млн, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. Посещать большинство африканских стран россиянам несложно: в большинстве государств действует безвизовый въезд или система получения электронных разрешений.

Аналитики «Островка» позитивную тенденцию для всей Африки связывают с удобствами прямого авиасообщения с несколькими популярными у туристов странами континента — в первую очередь с Марокко, Алжиром и Эфиопией. В ближайшее время запланировано расширение авиарейсов в Тунис и Танзанию.

Курортные дали

Существенная доля туристов рассматривает Африку в первую очередь как курортное направление. Ничего удивительного — на севере континента Египет давно и традиционно делит лидерство с Турцией как наиболее востребованная страна у организованных туристов России.

По подсчетам Travelata.ru, в период с января по конец апреля на долю страны пришлось 25% проданных россиянам пакетных туров. Год к году показатель вырос на шесть процентных пунктов. Для сравнения: доля Турции за аналогичный период сократилась с 35% до 31%. Средняя цена проданного турпакета в Египет за первые четыре месяца года, по данным Travelata.ru, составила 188,4 тыс. руб. Год к году значение выросло всего на 7,1%. По оценкам «Авиасейлс», приобретая билеты в Египет, российские туристы рассчитывают провести в стране в среднем 10 дней. На семейные поездки при этом приходится 12% всех продаж.

Египтом популярные африканские курортные направления не исчерпываются. В число популярных пляжных направлений для массовых путешественников также входит Тунис, интерес к которому стал восстанавливаться после возобновления осенью прошлого года с ним авиасообщения. С появлением дополнительных возможностей средняя цена перелета в страну и обратно год к году сократилась на 13%, до 58 тыс. руб., следует из данных «Яндекс Путешествий». По подсчетам «Островка», средняя цена ночи в Тунисе для российских туристов в январе—апреле составила 9,7 тыс. руб.— на 14% больше, чем год назад.

Направлениями высокобюджетного пляжного отдыха в Африке считаются Сейшельские острова и Маврикий. Бронируя сюда перелет, туристы, по данным «Авиасейлс», рассчитывают на поездку средней продолжительностью 10–11 дней. По данным «Островка», ночь на Маврикии в этом году обходится для путешественника в среднем в 28,3 тыс. руб. На Сейшелах — в 39,4 тыс. руб. За год показатели выросли на 24% и 9% соответственно.

Отпуск со львами

Господин Бритаус из YouTravel.me считает, что высокий спрос на Африку связан в первую очередь с отложенным спросом на экзотические направления со стороны туристов, уставших от поездок на перегруженные курорты. Здесь континент, по его мнению, вписался в ожидания идеально за счет огромного числа природных достопримечательностей и форматов интересных нишевых путешествий. Ключевой из них — сафари. Речь обычно вовсе не о привычных охотничьих выездах, а о мирных экскурсиях на природу, основная цель которых — пофотографировать диких животных на воле.

Спрос на африканское сафари за год, по данным YouTravel.me, вырос на 40%. Карта таких путешествий россиян достаточно разнообразна. Аналитики отмечают, что 45% подобных бронирований сейчас формирует дельта Окаванго в Ботсване. На сайте туроператора ITM Group цена путешествий, включающих ее посещение, а также визит в национальный парк «Чобе» и на водопад Виктория в Зимбабве, составляет от $5 тыс. за человека по программе на восемь дней без учета перелета. Направление, по мнению аналитиков YouTravel.me, уверенно лидирует в премиум-сегменте.

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Танзания сейчас формирует около 30% спроса на сафари-программы. Ключевая точка притяжения охотников за дикой природой здесь — национальный парк «Серенгети». Девятидневный авторский тур сюда, включающий также посещение Занзибара, на конец марта стоил 292,5 тыс. руб. на человека, но это без учета транспортных расходов. Еще одна привлекательная для российских туристов и фактически классическая локация для африканского сафари — заповедник Масаи-Мара в Кении, формирующий 15% туристического спроса в категории на YouTravel.me. Направление можно считать относительно бюджетным: шестидневный авторский тур сюда можно подобрать за 154 тыс. руб. за человека (без учета транспортных расходов).

Валерий Бритаус утверждает, что постепенно растет туристический интерес к сафари в Зимбабве и Намибии. Сейчас на них приходится 7% и 3% бронирований. Здесь ставка делается преимущественно на эксклюзивные предложения.

Комбинированные возможности

Валерий Бритаус замечает, что сафари — не единственное направление популярных активных туров в Африке. Сейчас, по его словам, набирают популярность тематические винные поездки, дайвинг-экспедиции и гастрономические маршруты, на которые уже приходится 20% от объема бронирований авторских туров на континенте.

Для посещения виноделен туристы обычно отправляются в ЮАР, за гастрономией едут в Марокко, экомаршруты осваивают в Намибии и Руанде, ну а за подводными экскурсиями отправляются на побережье Маврикия и Мозамбика.

В «Авиасейлс» подсчитали, что Марокко и ЮАР в январе—мае занимали второе и третье места в числе наиболее востребованных африканских направлений по объему забронированных авиаперелетов. В этих странах российские путешественники планировали проводить в среднем по 9 и 11 дней соответственно. Ночь в Марокко в январе—мае обходилась российским туристам в среднем в 11,9 тыс. руб., в ЮАР — в 13,3 тыс. руб., отмечают в «Островке». Если первое значение год к году выросло на 29%, то второе сократилось на 2%.

Часто путешественникам в Африке предлагают комбинированные программы. «Программы могут сочетать, к примеру, сафари в Ботсване с пляжным отдыхом на Маврикии, что позволяет туристам получить максимально разнообразный опыт за одну поездку»,— поясняет господин Бритаус.

Аналитики «Яндекс Путешествий» констатируют, что Африка стала частью новой волны так называемых meaningful travel (или осознанных путешествий), в которых туристы ищут не просто отдых, а ориентируются на впечатления и культурный обмен. Тренд особенно ярко проявляется в сегменте индивидуальных поездок, где туристы чаще ищут экзотику. Многие африканские направления, например Намибия, Сенегал и Руанда, сейчас делают ставку на повышение качества турпоездок, констатируют в «Яндекс Путешествиях».

Александра Мерцалова