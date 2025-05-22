На ремонте

Цена ремонта жилья меняется под давлением инфляции и роста цен. Статистически за последний год средний чек на отделочные материалы вырос, но без резких скачков. Похожая динамика прослеживается и в ремонтных услугах — цены растут, но остаются в пределах ожиданий потребителей. На фоне роста расходов на обновление интерьеров меняется подход к организации ремонта. Вместо решений «под ключ» потребители выбирают поэтапное проведение работ, часть которых стараются выполнить по возможности самостоятельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Рост стоимости ремонта квартир в последний год стал заметным фактором, влияющим на поведение покупателей жилья. Средний срок завершения ремонта увеличился, а на вторичном рынке число полностью готовых к проживанию квартир снизилось. Это влияет на ликвидность: потенциальные покупатели жилья предпочитают варианты с минимальными вложениями в отделку. В регионах, где уровень доходов ниже, растет спрос на квартиры с частичным ремонтом, который можно завершить позже.

Ремонт дорожает из-за повышения цен сырья, валютных колебаний, роста логистических расходов (как международных, так и внутренних), повышения ставок по банковским кредитам. «В частности, стоимость международной логистики и перевозок из Китая увеличилась на 40%, что значительно отразилось на конечных ценах. Дополнительно важными факторами стали рост ключевой ставки ЦБ и, как следствие, ставок по кредитам, увеличение стоимости труда и рост ставок аренды складских помещений»,— перечисляет руководитель отдела изучения покупательского поведения и аналитики рынка «Лемана ПРО» Екатерина Жмурова.

Материалы растут в цене неравномерно — некоторые категории даже немного подешевели за минувшие 12 месяцев. «В сегменте стройматериалов зафиксирован рост на 10%, а в категории сантехники — на 8%. В то же время, например, в сегменте освещения цены сократились на 1% благодаря усилению конкуренции и оптимизации маржи. Почти на 3% подешевели и инструменты»,— поделилась Екатерина Жмурова.

По данным Infoline, средняя цена отделочных материалов за прошлый год увеличилась на 12,8%, достигнув 10 тыс. руб. за 1 кв. м.

Особенно подорожали сухие строительные смеси (на 25,9% в Москве), сантехника (на 17,6%) и напольные покрытия (на 13,2%).

Из-за этого растет средний чек покупки в магазинах товаров для ремонта. В «Лемана ПРО» посчитали: за последние 12 месяцев средний чек покупки товаров вырос на 5,7%. Рост произошел преимущественно за счет увеличения средней цены (+5,6%), тогда как структура покупок оставалась стабильной — количество товаров в чеке практически не изменилось.

Однако спрос на товары и услуги в категории «Ремонт и строительство» это пока не остановило. В прошлом году он продолжал расти. По оценке «Лемана ПРО», по итогам 2024 года объем рынка DIY B2C в России составил 4,3 трлн руб., увеличившись в среднем на 12% за год. Продажи в крупнейших универсальных сетях магазинов товаров DIY тоже растут: в прошлом году выросли на 10,6%, до 1,16 трлн руб. без НДС, что сопоставимо с 2023 и 2022 годами, когда показатель увеличился на 10,4% и 12,5% соответственно (считали в Infoline).

Сделай сам

«Основной сегмент потребителей, подстегивающий рост продаж и в этом году,— это люди, которые делают ремонт своими руками. Скорее всего, этот тренд сохранится на протяжении всего года, потому что рынок профессиональных услуг просел из-за стагнации рынка недвижимости»,— уточнили в пресс-службе Infoline. Все категории товаров прирастают равномерно, но сейчас выделяются плитка, керамогранит (+26% к 2024 году), древесно-плитные материалы (+29%), сантехника, мебель для ванной (+27%).

Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах», говорит, что сейчас очевиден тренд на рациональные траты. «Мы фиксируем устойчивый сдвиг в сторону более практичного и поэтапного подхода к ремонту. Вместо ремонта под ключ клиенты все чаще разделяют работы на этапы: от фундамента и "теплого контура" до внутренней отделки»,— поясняет она. После недавнего всплеска интереса к крупным проектам, таким как строительство домов, спрос смещается в сторону отделочных и энергоэффективных решений. «Многие занимаются обустройством квартир в новостройках, другие обновляют уже имеющееся жилье»,— добавила госпожа Филимонова. По словам Екатерины Жмуровой, все больше покупателей выбирают комплексные решения. «Например, покупку товара с установкой или проектированием. Такой подход помогает экономить время и минимизировать риски, что особенно актуально в условиях ценовой волатильности»,— отметила эксперт. Доля покупок с услугой увеличилась практически во всех категориях: наиболее высока она в сегменте кухонь (56%), дверей (34%), сплит-систем (23%), систем хранения (30%). При этом средний чек на услуги установки и ремонта в 2024 году вырос на 34% и достиг 14,5 тыс. руб.

Заниматься ремонтом самостоятельно приходится еще и потому, что найти надежную бригаду становится сложнее, особенно в крупных городах. Из-за этого многие вынуждены откладывать ремонт или делать его поэтапно, чтобы не выходить за рамки бюджета. Все больше собственников берется за простые работы самостоятельно — покраску, сборку мебели, демонтаж.

Активно растет спрос на видеокурсы, инструкции и обучающие материалы по ремонту.

Заметен тренд по сочетанию DIY-ремонта и точечного привлечения специалистов. В «Лемана ПРО» посчитали: за год число клиентов, привлекающих мастеров для ремонта, выросло на 6%. Сейчас так делает 47%. Обычно услугами приглашенных мастеров пользуются для монтажных работ (электрика, отопление, кондиционирование) — 63% заказов, проектирования — 59%, а также строительных и отделочных работ — 55%. Те, кому нужен срочный ремонт или ремонт при ограниченном бюджете, обращаются к специалистам реже (41%).

По данным «Авито Услуг», в первом квартале этого года лидером по темпам роста стали услуги дизайнеров интерьера: интерес к ним вырос на 142%. Также отмечается рост спроса на монтаж вентиляции (+52%) и изоляционные работы (+16%). Гипсокартонные работы прибавили 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, полы и напольные покрытия — 10%.

Впечатляющими оказались показатели роста спроса на работы в загородной недвижимости. Так, в первом квартале спрос на отделку деревянных домов и бань увеличился на 56%, фасадные работы — на 22%. Особенно заметен рост в сегменте инженерных систем: установка и обслуживание скважин и септиков выросли на 68%, монтаж навесов и ограждений — на 120%. Развивается и рынок благоустройства: за год интерес к таким услугам увеличился почти вдвое (+98%). Одна из самых востребованных услуг — установка систем автоматического полива, ее популярность по сравнению с мартом прошлого года выросла на 87%. На 50% вырос спрос на озеленение дачных участков, на 49% — на разработку профессионального ландшафтного проекта участка.

По оценке «Лемана ПРО», объем рынка услуг в категории DIY и Household в прошлом году составил 2,8 трлн руб., из них половина пришлась на внутреннюю отделку. По словам дизайнера частных и общественных интерьеров Ирины Валдайской, в категорию «работы» входят расходы не только на рабочих, но и на услуги проектировщиков, подрядчиков, технадзор, услуги по согласованию перепланировки, услуги сборщиков мебели и дизайнеров.

Низший по стоимости работ ценовой диапазон — два года назад 10–13 тыс. руб. за 1 кв. м, сейчас от 15 тыс. руб. за 1 кв. м,— где обычно работали бригады из стран СНГ, фактически исчезает из-за ужесточения миграционного законодательства и роста курса доллара. «Сейчас этих рабочих очень мало, и это двигает нижнюю границу стоимости ремонта в следующем ценовом диапазоне»,— говорит Ирина Валдайская. Сейчас он начинается от 20–22 тыс. руб. за 1 кв. м против 18–20 тыс. руб. два года назад. «Но нужно учитывать, что это очень усредненные показатели, потому что финальная цена зависит в том числе от состава услуг»,— замечает Ирина Валдайская. В высшем ценовом сегменте — 40–60 тыс. руб. за 1 кв. м — тоже было подорожание, но в связи с повышением качества услуг и добавления новых опций. «Поэтому просто сравнивать цены не совсем корректно из-за отличающегося состава услуг»,— подчеркивает она.

По прогнозу Infoline, рынок DIY товаров и услуг в 2025 году продолжит расти. Начало было неоднозначным из-за погоды — сезон индивидуального жилищного строительства начался позже обычного. Традиционно именно весна давала мощный импульс продажам товаров для ремонта, но в этом году активность на загородных участках сдвинулась на вторую половину апреля. Тем не менее в Infoline видят плановое увеличение спроса. Растут как розничные продажи, так и сегмент B2B, что говорит о высоком интересе как со стороны частных мастеров, так и со стороны профессиональных подрядчиков.

Екатерина Геращенко