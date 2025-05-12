Представители более 150 стран приглашены на встречу по безопасности в Москве

Представители более 150 государств приглашены в Москву на международную встречу по вопросам безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности (СБ). Встреча состоится 27-29 мая под председательством секретаря СБ Сергея Шойгу.

Как отмечается в сообщении, приглашения для участия были направлены в более чем 150 государств глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций.

Участники форума обсудят вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.

Ежегодную международную встречу высокопоставленных представителей СБ проводит с 2010 года, отвечающих за вопросы безопасности. Форум служит площадкой для обсуждения глобальных вопросов безопасности, укрепления сотрудничества стран в противодействии терроризму, экстремизму, транснациональной преступности и наркоторговле.