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Коммерсантъ FM
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Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над чешкой Линдой Носковой в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Риме. Призовой фонд соревнований превышает €6 млн.

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Yves Herman / Reuters

Андреева, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, обыграла Носкову (30) со счетом 6:1, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. Следующей соперницей Андреевой станет датчанка Клара Таусон.

Ранее в четвертый круг турнира не смогла выйти россиянка Вероника Кудерметова, которая уступила теннисистке из США Аманде Анисимовой.

Финал турнира пройдет 17 мая. Победительницей прошлогоднего розыгрыша стала полька Ига Швёнтек.

Таисия Орлова

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