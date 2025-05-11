Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над чешкой Линдой Носковой в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Риме. Призовой фонд соревнований превышает €6 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

Андреева, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, обыграла Носкову (30) со счетом 6:1, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. Следующей соперницей Андреевой станет датчанка Клара Таусон.

Ранее в четвертый круг турнира не смогла выйти россиянка Вероника Кудерметова, которая уступила теннисистке из США Аманде Анисимовой.

Финал турнира пройдет 17 мая. Победительницей прошлогоднего розыгрыша стала полька Ига Швёнтек.

Таисия Орлова