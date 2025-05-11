Reuters: «Хамас» ведет переговоры с США о прекращении огня в секторе Газа

Палестинское движение «Хамас» и администрация президента США ведут переговоры о прекращении огня в секторе Газа и доставке в анклав гуманитарной помощи, пишет Reuters со ссылкой на источник. Ранее Вашингтон обсуждал с движением вопрос освобождения американских заложников.

Израиль полностью прекратил поставки продовольствия в сектор Газа в начале марта. Вашингтон ранее сообщал, что в ближайшее время должен заработать механизм доставки гуманитарной помощи в анклав.

Впервые о переговорах США и «Хамаса» стало известно в начале марта. Тогда обсуждение касалось в том числе попытки возобновить перемирие между Израилем и движением, которое действовало с января.