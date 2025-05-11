Главные новости за неделю 5-11 мая. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличил размер судебной неустойки, присужденной НАК «Нафтогаз Украины», с почти $150 млн до $1,35 млрд и до 1,5 млн евро на случай нарушения компанией запрета на судебные разбирательства с «Газпромом» за рубежом. Юристы напоминают, что де-юре для РФ и Украины продолжает действовать соглашение стран СНГ о порядке разрешения хозяйственных споров, но де-факто решения российских арбитражных судов не имеют прямой исполнительной силы ни на территории Украины, ни в иных недружественных юрисдикциях. Подробнее — в нашем материале.

Петербургская полиция возбудила уголовное дело в отношении водительницы, наехавшей на посетителей кафе на улице Рубинштейна, 24. Дело расследуется по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Позже в объединенной пресс-службе городских судов сообщили, что Ирину Кулаго, обвиняемую в наезде на отдыхавших, арестовали на два месяца. Следствие полагает, что она сделала это умышленно.

Новым директором по маркетингу ГК «Ленстройтрест» (ЛСТ) стала Юдита Григайте, ранее занимавшая аналогичную позицию в международной сети апарт-отелей YE'S. В ЛСТ топ-менеджер займется совершенствованием продукта и политики ценообразования ГК, а также повышением конкурентоспособности, сообщила пресс-служба девелопера. Госпожа Григайте работает в маркетинге жилищного строительства более 10 лет. Ранее она трудилась в таких компаниях, как КВС, «СПб Реновация» («Самолет»), ГК «Пионер». По мнению генерального директора ГК «Ленстройтрест» Дениса Заседателева, новый директор по маркетингу усилит команду и поможет укрепить позиции компании на рынке.

Компания «Метрострой Северной столицы» ищет подрядчика на горно-экологический мониторинг строящегося участка «зеленой» ветки от «Беговой» до «Каменки» за 452 млн рублей и организацию, которая займется обработкой показаний за 158 млн рублей. Конкурсы объявили 5 мая. Согласно документам, на объекте должны провести полевые работы и установить соответствующее оборудование, с которого в дальнейшем будут считывать информацию.

В петербургский аэропорт Пулково в ночь на 6 мая были перенаправлены несколько самолетов, следовавших в Москву из других городов. Причиной стали ограничения в работе столичных воздушных гаваней, введенные из-за очередной атаки БПЛА. Речь идет, в частности, о рейсах из Даламана, Антальи, Сочи, Белграда, Калининграда, Хургады, Стамбула и Дубая.

«БН Девелопмент» и холдинг Legenda заключили сделку по продаже завершающей части проекта жилой застройки на берегу Охты. Сумма, за которую был куплен участок, не раскрывается, но, по оценкам экспертов, она могла составить 2,5–2,7 млрд рублей. На территории площадью 3,3 га компания построит два жилых дома высотой в 15 этажей. Общая площадь составит 50 тыс. кв. метров, при том что на жилье придется больше половины (27,6 тыс. кв. метров). Застройщик также возведет школу, совмещенную с детсадом, кабинет врача.

В Петербурге задержали активистку Дарью Хейкинен (внесена в реестр иноагентов), которая возглавляла региональный штаб политика Бориса Надеждина, выдвигавшегося на выборы президента в 2024 году. Речь идет об административной статье 20.3 КоАП РФ (Публичное демонстрирование нацистской или экстремистской атрибутики или символики). Позже суд арестовал ее на восемь суток за публикацию фотографии оппозиционного политика Алексея Навального (включен в перечень террористов и экстремистов).

Собственник компании «Такси», чей автобус упал год назад в Мойку с Поцелуева моста, принял решение ликвидировать организацию. Соответствующие данные можно увидеть в ЕГРЮЛ. Гендиректором общества с ограниченной ответственностью до сих пор числится Павел Кузнецов, который в рамках уголовного дела признавался, что «Такси» не управлял. По итогам 2024 года выручка компании составила 360 млн рублей, однако она ушла в убыток на 41 млн руб.

Сотрудники УСБ ГУ МВД в Петербурге задержали начальника экономической полиции Красносельского района Юрия Шуравина, которому вменят получение взятки. Ниточка к правоохранителю потянулась после задержания в январе 2025 года главы 9-го отдела полиции Сергея Волкова. Как считает следствие, Шуравин и Волков потребовали от предпринимателя по имени Арсен 90 тыс. рублей за содействие в нужных вопросах и за бездействие в ненужных.

Утром 9 мая петербуржцы и гости города не смогли попасть в центральные ТЦ и ТРК, которые временно закрыли для покупателей. Ранее в администрации предупредили о том, что крупные магазины в районе площади Восстания и Невского проспекта в День Победы не будут работать до окончания шествия «Бессмертного полка» в целях обеспечения мер безопасности. Нескольких обескураженных посетителей у «Галереи» и «Невского центра», в частности, встретили корреспонденты «Ъ-СПб».

На Дворцовой площади в центре Петербурга прошел военный парад, посвященный 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли более 5 тысяч военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона всех видов и родов войск. Празднование 9 Мая город завершил красочным салютом. Подробнее о мероприятиях, которые прошли в этот день, — в фотогалерее «Ъ-СПб».

Губернатор Петербурга Александр Беглов 10 мая встретил на Московском вокзале президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава латиноамериканского государства прибыл в город на Неве после празднования 80-летия Победы в Москве. Господин Беглов подчеркнул, что визит Мадуро в Петербург — большая честь. Он отметил, что между городом на Неве и Каракасом есть большие перспективы сотрудничества в сфере экономики и гуманитарных контактов.

Судебным приставам для исполнения передано решение суда об обязательстве допуска коммунальных служб в петербургскую квартиру оперной певицы Анны Нетребко, а также о взыскании неустойки. На изменения в базе исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ обратил внимание ТАСС. Представители коммунальных служб должны проверить квартиру на предмет «наличия или отсутствия несогласованной перепланировки и (или) переустройства помещения». Октябрьский райсуд установил неустойку в размере 20 тыс. рублей за каждый месяц просрочки исполнения решения суда, а также постановил взыскать с госпожи Нетребко госпошлину в размере 6 тыс. руб.

Специальный корреспондент The Bell (внесено в реестр иностранных агентов) Ирина Панкратова скончалась в возрасте 38 лет. Об этом в своих соцсетях сообщила основательница издания Елизавета Осетинская (также признана иноагентом). Ирина Панкратова работала в The Bell (СМИ признано иноагентом) с 2019 года, до этого она также сотрудничала с такими изданиями, как «Деловой Петербург» и РБК. Госпожа Панкратова занималась расследовательской журналистикой, не раз становилась лауреатом премии «Редколлегия» и других престижных профессиональных наград.