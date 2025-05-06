За мониторинг при строительстве «зеленой» ветки метро заплатят 600 млн рублей

Компания «Метрострой Северной столицы» ищет подрядчика на горно-экологический мониторинг строящегося участка «зеленой» ветки от «Беговой» до «Каменки» за 452 млн рублей и организацию, которая займется обработкой показаний за 158 млн рублей. Конкурсы объявили 5 мая. Согласно документам, на объекте должны провести полевые работы и установить соответствующее оборудование, с которого в дальнейшем будут считывать информацию.

Горно-экологический мониторинг является обязательной частью работ по сооружению тоннелей подземки, при которых происходит смещение пород. Потенциальный победитель конкурса должен отслеживать этот момент. Что касается новых станций Невско-Василеостровской линии, возводимых с помощью проходческого щита «Надежда», то их планируют открыть в 2029 году.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по состоянию на январь 2025 года тоннель до станции «Каменка» готов на 35%. Щит прокладывает около 250 метров в месяц.

Андрей Маркелов