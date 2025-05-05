Обвиняемую в наезде на людей на Рубинштейна отправили в СИЗО до июля

Ирину Кулаго, обвиняемую в наезде на отдыхавших на улице Рубинштейна, арестовали на два месяца. Следствие полагает, что она сделала это умышленно, сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ходатайство ведомства рассмотрел Куйбышевский районный суд. На заседании обвиняемая и ее защитник возражали против ареста, ссылаясь на наличие трех малолетних детей и другие факторы. Также они отметили, что Кулаго не скрывалась от полиции. Суд просили избрать домашний арест или запрет определенных действий, однако решение было в пользу заключения под стражу на срок до 3 июля 2025 года.

Кулаго стала фигуранткой уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ. По версии следствия, в ночь на 3 мая у одного из кафе на Рубинштейна женщина-водитель за рулем Mercedes-Benz из хулиганских побуждений наехала на мужчину. У пострадавшего диагностировали повреждение связочного аппарата голеностопного сустава. Также было нарушено спокойствие других отдыхающих.

Татьяна Титаева