Холдинг Legenda приобрела проект ЖК на берегу Охты примерно за 2,5 млрд рублей

«БН Девелопмент» и холдинг Legenda заключили сделку по продаже завершающей части проекта жилой застройки на берегу Охты. Сумма, за которую был куплен участок, не раскрывается, но, по оценкам экспертов, она могла составить 2,5–2,7 млрд рублей, пишет «Деловой Петербург».

На территории площадью 3,3 га компания построит два жилых дома высотой в 15 этажей. Общая площадь ЖК составит 50 тыс. кв. метров, при том что на жилье придется больше половины (27,6 тыс. кв. метров). Застройщик также возведет школу, совмещенную с детским садом, кабинет врача. На реализацию проекта уйдет 9 млрд рублей.

Продажу участка подтвердили в группе «ФСК», компания владеет «БН Девелопмент» (прежде — Bonava). Шведский застройщик приобрел его в 2014 году и приступил к строительству через три года. До ухода Bonava успела построить семь очередей ЖК.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на месте бывшего завода «Ливиз» на Синопской построят 44 тыс. кв. м элитного жилья.

Татьяна Титаева