Полиция задержала экс-главу петербургского штаба Бориса Надеждина

В Петербурге задержали активистку Дарью Хейкинен (внесена в реестр иноагентов), которая возглавляла региональный штаб политика Бориса Надеждина, выдвигавшегося на выборы президента в 2024 году. Эту информацию в личном Telegram-канале подтвердила сама общественница.

«Задержали у дома, сижу в отделе, скоро поедем в суд. Все хорошо, всех обнимаю»,— написала Хейкинен (признана Минюстом РФ иноагентом).

По информации «Фонтанки», речь идет об административной статье 20.3 КоАП РФ (Публичное демонстрирование нацистской или экстремистской атрибутики или символики). По предварительным данным, это связано с публикацией фотографии оппозиционного политика Алексея Навального (включен в перечень террористов и экстремистов).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что доцента кафедры финансов СПбГЭУ оштрафовали в Петербурге за плакат с «Лешей».

Дарья Астанина