Девелопер «Ленстройтрест» сменил директора по маркетингу

Новым директором по маркетингу ГК «Ленстройтрест» (ЛСТ) стала Юдита Григайте, ранее занимавшая аналогичную позицию в международной сети апарт-отелей YE'S. В ЛСТ топ-менеджер займется совершенствованием продукта и политики ценообразования ГК, а также повышением конкурентоспособности, сообщает пресс-служба девелопера.

Госпожа Григайте работает в маркетинге жилищного строительства более 10 лет. Ранее она трудилась в таких компаниях, как КВС, «СПб Реновация» («Самолет»), ГК «Пионер». По мнению генерального директора ГК «Ленстройтрест» Дениса Заседателева, новый директор по маркетингу усилит команду и поможет укрепить позиции компании на рынке.

Куда перешел прежний руководитель направления маркетинга ЛСТ Ян Фельдман, в компании, как и сам господин Фельдман, пока не раскрывают.

Александра Тен