«Бессмертный полк» прошел от площади Александра Невского до Дворцовой

Общероссийская акция «Бессмертный полк» прошла в Санкт-Петербурге после двухлетнего перерыва. Традиционно колонна прошла от площади Александра Невского до Дворцовой площади.

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Шествие стартовало в 14:00 по московскому времени. Петербуржцы прошли по Невскому проспекту с портретами родственников, участников Великой Отечественной войны. К акции также присоединились губернатор Петербурга Александр Беглов, чиновники и депутаты городского парламента.

Корреспондент «Ъ-СПб» заметил и портреты бойцов СВО. Родственники пришли с ними, чтобы выразить гордость за членов семьи. В колонне также можно было заметить людей с флагами. Участники несли в руках не только российский триколор, но и флаги ЛНР, Преднестровья, республик России.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Параде Победы на Дворцовой площади приняли участие более 5 тыс. военнослужащих.

Татьяна Титаева