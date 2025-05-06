Cамолеты до Москвы приземлились в Пулково из-за ограничений в аэропортах столицы

В петербургский аэропорт Пулково в ночь на 6 мая были перенаправлены несколько самолетов, следовавшие в Москву из других городов. Причиной стали ограничения в работе столичных воздушных гаваней, введенные из-за очередной атаки БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Речь идет, в частности, о рейсах из Даламана, Антальи, Сочи, Белграда, Калининграда, Хургады, Стамбула и Дубая. Об этом со ссылкой на данные справочных служб сообщает ТАСС. Еще одним запасным стал аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде.

Ранее в Росавиации проинформировали, что для обеспечения безопасности полетов в 00:57 временные ограничения были введены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. С 01:15 аналогичные ограничения начали действовать в Шереметьево.

«Ъ» писал, что по данным мэра Москвы Сергея Собянина, в ночь на вторник на подлете к столице было сбито 19 беспилотников, разрушений и пострадавших нет. К утру все московские аэропорты возобновили работу в штатном режиме.

Андрей Цедрик