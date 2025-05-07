Ответственную за трагедию на Мойке компанию «Такси» ликвидировали спустя год

Собственник компании «Такси», чей автобус упал год назад в Мойку с Поцелуева моста, принял решение ликвидировать организацию. Соответствующие данные можно увидеть в ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Гендиректором общества с ограниченной ответственностью до сих пор числится Павел Кузнецов, который в рамках уголовного дела признавался, что «Такси» не управлял.

По итогам 2024 года выручка компании составила 360 млн, однако она ушла в убыток на 41 млн рублей. Плюс ко всему все маршруты «Такси» осенью минувшего года передали компаниям «Пассажиравтотранс» и «Вест-Сервис».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о трагедии, которая случилась 10 мая 2024 года. Водитель автобуса №262 Рахматшох Курбонов не справился с управлением. Транспортное средство пробило ограждение и упало в реку.

Погибли семь человек, Курбонову удалось выплыть. Водителя признали виновным в происшествии и отправили в колонию сторогого режима на шесть лет. Следом принялись за проверку ООО «Такси», в деятельности которого нашли нарушения.

Андрей Маркелов