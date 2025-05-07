Суд арестовал экс-главу петербургского штаба Надеждина на восемь суток

Красносельский районный суд арестовал на восемь суток экс-главу петербургского штаба Бориса Надеждина Дарью Хейкинен (внесена в реестр иноагентов), сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 7 мая.

По версии суда, вечером 16 февраля 2025 года Хейкинен (внесена в реестр иноагентов) публично продемонстрировала атрибутики и символики экстремистских организаций, разместив на принадлежащем ей канале в Telegram фото оппозиционера Алексея Навального (включен в перечень террористов и экстремистов). Данная публикация собрала 98 лайков и 675 просмотров. Это действие попадает под действие административной статьи 20.3 КоАП РФ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Хейкинен (признана Минюстом иноагентом) задержали у дома и доставили в отдел.

Андрей Маркелов